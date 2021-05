Manchester United a exhorté à NE PAS signer Harry Kane car Phil Neville a déclaré que le transfert “ bloquerait la voie ” pour Mason Greenwood

Phil Neville a exhorté Manchester United à NE PAS signer Harry Kane cet été, affirmant que cela “ bloquerait la voie ” pour Mason Greenwood pour devenir le n ° 9 de United et d’Angleterre.

La star de la promotion 92 espère qu’Edinson Cavani reste à Old Trafford pour une autre saison, plutôt que le club signe un nouvel attaquant de classe mondiale.

.

Tottenham n’a pas remporté son premier trophée depuis 2008 et l’avenir de Kane au club est incertain

L’avenir du capitaine anglais Kane à Tottenham a de nouveau été remis en question à la suite de la défaite finale du club du nord de Londres en Carabao Cup.

L’attaquant a même alimenté le feu des rumeurs en déclarant qu’il voulait gagner “ les plus gros prix ” du football, alors qu’il avait été nommé joueur de l’année en Premier League aux London Football Awards la semaine dernière.

Le patron des Spurs par intérim – et ancien coéquipier de Kane – Ryan Mason a déclaré vendredi qu’il n’était pas convaincu que le club avait besoin d’un classement parmi les quatre premiers cette saison pour garder Kane, mais les rumeurs d’un transfert d’argent à Manchester United ne sont pas parties, et il est peu probable que de sitôt.

Ole Gunnar Solskjaer serait à la recherche d’un nouveau leader pour diriger sa ligne d’attaque cet été, le transfert gratuit Cavani étant actuellement sur le point de partir lorsque son contrat d’un an expirera à la fin de la saison.

Le manager a insisté sur le fait qu’il voulait que Cavani reste, cependant, et Neville dit qu’il serait dans l’intérêt de United de garder la main sur l’Uruguayen au lieu d’amener Kane à Old Trafford.

Pourquoi? Parce qu’il insiste sur le fait que Greenwood est l’avenir de l’attaque du Red Devil.

.

Mason Greenwood, 19 ans, a marqué dix buts et six passes pour Manchester United cette saison

Interrogé sur la recherche d’attaquant de United, l’ancien défenseur des Red Devils Neville a déclaré à sa sœur jumelle Tracey sur Drivetime: «Oh, je signerais Cavani.

«Je pense que lorsque vous parlez de brillants attaquants… Cavani était de classe mondiale cette semaine. Pour un joueur qui a effectué un transfert gratuit, il est tout ce que vous voulez dans un avant-centre.

«Je sais que beaucoup de gens parlent de Harry Kane, et je pense qu’Harry Kane est de classe mondiale, mais je pense qu’à Cavani, ils ont quelqu’un qui peut certainement produire les marchandises pendant encore 12 mois et le club n’aurait pas à le faire. payer les types d’argent que vous devez payer pour quelqu’un comme Harry Kane.

«Évidemment, à long terme, vous auriez une idée des meilleurs joueurs du monde en ce moment, vous pensez à Lewandowski, Kane, Mbappe, mais il sera difficile d’éloigner ces joueurs de leurs clubs.

«Je pense donc que Cavani fait parfaitement l’affaire.

.

Phil Neville dit que Manchester United devrait se concentrer sur la création d’une voie permettant à Greenwood de devenir son prochain numéro 9 à long terme

«Je pense que si vous faites venir quelqu’un comme Harry Kane, vous bloquez également le chemin de quelqu’un comme Mason Greenwood, qui, je pense, est l’un des meilleurs finisseurs du match.

«En fin de compte, United doit créer une voie permettant à Mason Greenwood de devenir le numéro neuf. Il va être le numéro neuf sans l’ombre d’un doute – il est le meilleur finisseur de ce club.

«Quand il deviendra plus fort, et qu’il deviendra plus fort, quand son mouvement s’améliorera et qu’il obtiendra plus de cohérence dans son jeu, il sera le numéro neuf pour l’Angleterre et Manchester United.

«C’est à quel point je suis excité. Ce garçon prend des pénalités avec son pied gauche et droit – peu de joueurs dans le monde font cela.

«Il est un des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs talents.»

Simon Jordan dit que Mason Greenwood est un “ talent générationnel ” qui “ pourrait être le double du joueur que Jason Sancho est ” alors que le jeune de Manchester United signe un nouveau contrat de cinq ans

Avec Greenwood, Cavani et Marcus Rashford en tête, Neville a également déclaré que talkSPORT United se rapprochait de devenir challengers pour le titre de Premier League avec Ole au volant.

“Je pensais qu’il y a 12 mois nous allions dans la bonne direction, mais maintenant, je pense que maintenant nous sommes une très bonne jeune équipe”, a ajouté l’entraîneur de l’Inter Miami.

«Nous jouons avec la vitesse, nous jouons avec le flair offensif. Je pense que les plus jeunes joueurs, Mason Greenwood, ont été sensationnels, tout comme Marcus Rashford.

«Ole fait un travail incroyable et je pense qu’il est sur le point de devenir challengers pour le titre.»

