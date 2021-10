Manchester United a fixé la date limite à Paul Pogba pour signer un contrat de 400 000 £ par semaine .

Paul Pogba est dans la dernière année de son contrat à Manchester United (Photo de Jonathan Moscrop/.)

Manchester United souhaite que Paul Pogba accepte un nouvel accord de 400 000 £ par semaine pour rester au club avant Noël, car ils risquent de perdre le Français lors d’un transfert gratuit.

Pogba est dans la dernière année de son contrat à Old Trafford et les discussions sur une prolongation se sont jusqu’à présent révélées infructueuses.

Le joueur de 28 ans souhaitait rejoindre le Paris Saint-Germain l’été dernier, mais le club de Ligue 1 a donné la priorité à Lionel Messi et n’a pas pu se permettre un accord pour Pogba une fois que l’Argentin a déménagé dans la capitale française.

La confiance de United dans le maintien de Pogba a augmenté ces derniers mois, car ils ont noté un changement dans son comportement depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho.

Cependant, Pogba n’est pas sur le point de signer un nouvel accord et le Sun affirme que United a fixé une date limite à Noël pour que le Français prenne une décision.

Pogba s’est vu offrir un salaire d’environ 400 000 £ par semaine (Photo de Visionhaus/.)

Pogba gagne environ 280 000 £ par semaine dans le nord-ouest, mais on prétend qu’on lui a offert une belle augmentation à environ 400 000 £ par semaine.

Pogba est libre de parler aux clubs non anglais à partir du 1er janvier et il pourrait hypothétiquement signer un accord pré-contractuel avec la Juventus, le PSG ou le Real Madrid.

Mais s’il confirme qu’il ne signera pas de nouvel accord au Theatre of Dreams, United pourrait chercher à tirer profit de Pogba et lui permettre de partir.

Bien que United soit loin des 89 millions de livres sterling qu’ils ont payés pour Pogba en 2016, ils pourraient au moins récupérer de l’argent de la même manière que les Spurs ont vendu Christian Eriksen à l’Inter Milan en 2020.



