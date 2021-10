Manchester United a fixé une date limite pour les négociations du contrat de Paul Pogba alors que le Real Madrid a «offert» une star pour un transfert gratuit

in

Manchester United aurait fixé une date limite pour régler l’avenir de Paul Pogba.

Pogba est dans les 12 derniers mois de son contrat avec les Diables rouges et jusqu’à présent, aucun accord sur une prolongation n’a été conclu.

Le vainqueur de la Coupe du monde de France serait libre de négocier avec les clubs étrangers à partir de janvier, s’il ne signait pas d’accord.

Le club a été en pourparlers avec l’agent Mino Raiola sur la prolongation de l’accord, mais il pourrait s’éloigner d’un transfert gratuit l’été prochain.

Le Sun rapporte que Man United veut qu’une décision finale soit prise d’ici Noël, car les patrons du club cherchent désespérément à éviter que la situation ne s’éternise au cours de la seconde moitié de la saison.

Ils ont longuement discuté avec Raiola et tout accord pourrait dépasser 400 000 £ par semaine.

Pogba a été lié à des déménagements au Real Madrid, au PSG et à la Juventus

Les Red Devils étaient confiants de faire signer un nouvel accord à Pogba, mais le temps presse avant qu’il ne puisse partir pour rien.

Des rapports en Espagne affirment que le joueur de 28 ans a été proposé au Real Madrid pour un transfert gratuit l’été prochain une fois son contrat expiré.

El Nacional affirme que Raiola a contacté le club de LaLiga pour offrir ses services, et on pense que Pogba serait ouvert à un déménagement.

Un certain nombre de grands clubs européens seront probablement après le milieu de terrain s’il quittait Old Trafford avec le Paris Saint-Germain et un retour à la Juventus également parmi ses options signalées.

