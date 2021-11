Manchester United a joué le jeu de l’attente… et a perdu. Avoir un patron de classe mondiale pour gérer des talents de classe mondiale s’est retourné contre lui, beaucoup de temps

OK, je comprends. C’est une légende du club. Mais Eric Cantona aussi, et la dernière fois que je l’ai vu, il était assis dans un bar essayant de me faire boire une bière blonde. Pas l’un des emplois les plus difficiles qu’il aura jamais, je pourrais ajouter.

Ole Gunnar Solskjaer a eu un travail beaucoup plus difficile. Pour reprendre les rênes du Biggest Club In Football (officiel) avec un dossier d’entraîneur très ordinaire, et une carte de membre à vie pour le fan club d’Old Trafford.

.

C’est la fin du match pour Ole après la défaite contre Watford

Ce dernier l’a clairement gardé dans le travail beaucoup, beaucoup trop longtemps.

Pour être juste, il a semblé ramener un peu d’esprit à l’endroit quand il est arrivé. Et j’accepterai même l’idée que peut-être, comme le club l’a annoncé lors de son limogeage, il a aidé à reconstruire les fondations.

Mais le fait demeure qu’il a reçu tous les bons outils pour le travail. Une équipe remplie d’une abondance de talents aux pointes de tungstène. Ole (et vous pourriez dire, son équipe d’entraîneurs aussi ?) ne semblait tout simplement pas connaître son marteau à griffes de son foret.

Dans ce cas, cependant, je pense que ce mauvais ouvrier peut, au moins en partie, blâmer ses outils. Il y a tout simplement trop de bons joueurs à United pour être aussi ordinaires. Mais il n’en demeure pas moins que ce sont les gens qui occupent les sièges chics qui sont vraiment fautifs.

GETTY

Les joueurs de United applaudissent les fans de United après la défaite à Vicarage Road

Maguire a vu rouge après ce défi sur Tom Cleverley

Non seulement les propriétaires et leur équipe de direction ont permis à Ole de continuer à frapper les chevilles carrées qu’il avait dans les trous ronds.

Ce faisant, ils ont également permis à un flux constant de gestionnaires de haut vol de passer devant le Theater Of Dreams. Des hommes qui donneraient leur génie du milieu de terrain droit pour le travail.

Je vous regarde, Messieurs Pochettino (premier tour), Conte, Tuchel, Nagelsmnann et plus.

Pourtant c’est de pire en pire. Ne s’étant pas préparés à l’inévitable, ils sont désormais contraints de mettre en place un manager de transition. Et Ed Woodward est désormais susceptible de retarder son départ pour superviser la transition.

Passe-moi un de ceux-là, Eric. Je pense que j’ai besoin d’un froid!

getty

Pochettino est sur le point de prendre la barre à Old Trafford

JEU TERMINÉ

Voici cinq raisons pour lesquelles Ole Gunnar Solskjaer a échoué en tant que patron de Manchester United

DIABLES ROUGES

Poch, Zidane ou Rodgers ? Quels sont les chiffres qui s’empilent le mieux pour remplacer Solskjaer ?

ÉQUIPE

Wright à l’avant et Redknapp est le patron. Voici notre équipe à cinq I’m A Celeb

PRÉDICTION

Les premiers cris ! Gabby prédit les champions de cette année, les stars surprises, les flops et plus encore

CHEMISE

Man United, Tottenham.. et Merthyr – comment nous avons célébré le maillot de football vendredi

L’HISTOIRE

La finale de la FA Cup féminine se jouera 100 ans après l’interdiction du football féminin