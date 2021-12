Manchester United a loué un jet privé pour combattre Liverpool et le Bayern Munich afin d’assurer le transfert d’Ole Gunnar Solskjaer, mais le guide d’Old Trafford ne savait pas pourquoi il était là

Si Manchester United parvient un jour à signer Erling Haaland, ce sera un peu différent de la dernière fois qu’ils ont signé un jeune attaquant norvégien.

La nomination d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager s’est peut-être révélée décevante, mais sa signature en tant que joueur en 1996 était tout sauf.

.

Man United est un admirateur de longue date de Haaland – tout comme le reste des meilleurs clubs européens

.

Solskjaer était une acquisition beaucoup plus discrète

Il terminera sa carrière chez les Diables Rouges avec 126 buts, bien qu’il soit une alternative totalement inconnue au grand Alan Shearer – qui a plutôt rejoint Newcastle.

Bien sûr, Liverpool et le Bayern Munich surveillaient Solskjaer, mais l’intérêt était une goutte dans l’océan par rapport à son compatriote et ancienne star de Molde Haaland ces dernières années.

Néanmoins, les Red Devils ont loué un nouveau jet privé et Sir Alex Ferguson a même acheté du fish and chips pour que Solskjaer soit inscrit dans les livres.

Même encore, le guide touristique d’Old Trafford n’avait aucune idée de qui était le Norvégien.

Alors que la fenêtre de transfert de janvier s’ouvre, voici le souvenir de Solskjaer d’un conte de transfert classique.

Il a déclaré au site officiel de Manchester United : « Est-ce que Liverpool et le Bayern Munich étaient pour moi ? Oui, [and] Cagliari, le PSV et quelques autres équipes. Mais je ne changerais pas l’histoire. Il n’y avait qu’un seul choix. C’était fantastique quand l’appel est arrivé.

Rex

Solskjaer a été à la hauteur de sa réputation de « Baby-Faced Assassin »

« Les propriétaires de Molde m’ont demandé de venir au bureau. « Nous avons cette offre – ça vous tente ? » Ouais ok. Ils allaient partir en vacances les prochains jours. Martin Edwards allait également partir en vacances, nous devions donc venir le lendemain. Leur jet privé était en panne par une faute, alors ils ont réservé et loué un autre jet privé juste pour me survoler.

« J’étais nerveux [before meeting Ferguson], parce que tu as peur de dire quelque chose de stupide et qu’il va avoir une mauvaise première impression. Je savais qu’il ne m’avait pas vu jouer, donc c’était une rencontre importante pour moi.

« C’était juste moi. Nous avons mangé du fish and chips à Old Trafford, dans le restaurant là-bas, et c’était peut-être une demi-heure ou 45 minutes.

« Il a dit : « Utilisez les six premiers mois dans la réserve, puis après Noël, nous pourrons peut-être vous intégrer dans l’équipe première. »

«Ils étaient juste en train de négocier l’accord à Old Trafford et ils m’ont fait visiter. Le guide vient de me demander [why I was here] et j’ai dit ‘Je suis ici pour signer un contrat’ !

« En fait, il m’a donné son stylo pour signer le contrat ! C’était aussi un moment de fierté pour lui, je pense.

