Manchester United a offert à la Juventus la possibilité de signer Edinson Cavani avant la date limite de transfert – Man United News And Transfer News

Manchester United a offert à la Juventus la possibilité de signer Edinson Cavani après avoir attaqué le club de Serie A pour Cristiano Ronaldo.

Le joueur de 34 ans n’a re-signé pour United qu’en mai après une première campagne très réussie, marquant 17 buts et devenant un favori des fans à Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer a même déclaré ce qui suit après son renouvellement :

“J’ai dit quand Edinson a signé, qu’il apporterait de l’énergie, du pouvoir et du leadership à ce groupe et je n’ai pas eu tort, il a été tout ce que je pensais qu’il serait et plus encore.”

«En tant qu’entraîneurs, nous connaissions son record de buts. Cependant, c’est sa personnalité qui a tant apporté à cette équipe, il a une mentalité de gagnant et a une attitude sans équivoque envers tout ce qu’il fait.

Mais ayant déjà perdu son maillot numéro sept et probablement sa position au sein de l’équipe en tant que buteur expérimenté, il semble maintenant que le club voulait se débarrasser complètement de lui.

Le point de vente italien Calciomercato a révélé que l’équipe basée à Turin avait rejeté la possibilité de signer l’Uruguayen et avait plutôt signé l’ancien attaquant Moise Kean en prêt.

On pense que c’est son âge et son salaire qui les ont découragés, car il aurait commandé un salaire de neuf millions d’euros par an.

Le patron de la Juve, Max Allegri, était furieux de la décision du club de laisser partir CR7, déclarant à la hiérarchie des clubs que “ce n’étaient pas les accords” lorsqu’il a rejoint le club.

Allegri a un gros travail à faire alors qu’il retourne à son ancien terrain de jeu, la Juventus terminant quatrième la saison dernière sous la tutelle de l’ancien joueur Andrea Pirlo.

“The Old Lady” avait remporté neuf titres d’affilée avant 20/21, détenant le monopole du football italien depuis 2011, terminant deux fois coureur de la Ligue des champions au cours de cette période.

Avec Cavani restant à Old Trafford, il offre une excellente option de sauvegarde à Ronaldo aussi longtemps qu’il sera là, et jouera toujours un rôle majeur avec United dans l’espoir de rivaliser sur quatre fronts.