Manchester United a passé des années à courir après Laurent Blanc avant de finalement le signer en 2001

En 2001, le manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, avait désespérément besoin d’un défenseur ayant vendu Jaap Stam à la Lazio pour 16,5 millions de livres sterling et Laurent Blanc figurait en tête de la liste des managers.

Si quelqu’un pouvait consolider une ligne arrière dépourvue de la qualité du Néerlandais, c’est bien un homme qui a embrassé le crâne chauve de Fabien Barthez pour porter chance, non ?

.

Blanc en plantant un sur la tête de Barthez était un spectacle familier dans le football

Plus sérieusement, c’était un opérateur de classe, qui était au cœur de l’équipe de France vainqueur de la Coupe du monde en 1998 et de l’Euro deux ans plus tard.

Fergie essayait en fait de signer le défenseur central depuis des années et il a finalement obtenu son homme lorsque Blanc, 35 ans à l’époque, a rejoint l’Inter.

« La première fois, c’était en 1996 quand Laurent était encore à Auxerre, puis alors qu’il était à Barcelone et à l’Internazionale. Je l’ai suivi à travers le monde », a déclaré le manager à l’époque en référence à sa poursuite du Français.

Quelqu’un avec son expérience était vital et c’est sans aucun doute une raison pour laquelle United essaie actuellement d’obtenir la signature de Raphael Varane, vainqueur de la Coupe du monde de France, qui était initialement recherché par United en 2011.

Varane a joué un rôle crucial dans la victoire de la France en Coupe du monde en 2018 – 20 ans après que l’équipe de Blanc ait été sacrée championne du monde

.

Blanc, à gauche, a remporté la Coupe du monde en 1998 puis l’Euro 2000

“Les gens continuent à parler de son âge”, a poursuivi Fergie à propos de Blanc, “mais j’ai eu Steve Bruce à 35 ans et Bryan Robson à 36 ans qui jouent des rôles importants ici. Il y a même un jeune milieu de terrain [36-year-old Gary McAllister] à Liverpool qui a joué je ne sais combien de matchs la saison dernière.

“Les joueurs qui sont prêts à prendre soin d’eux-mêmes peuvent prolonger leur carrière plus longtemps que vous ne le pensez. Nous avons beaucoup de jeunes défenseurs ici et l’expérience de Laurent leur sera vitale.

Et les défenseurs n’étaient pas beaucoup plus expérimentés que Blanc, qui a représenté cette fabuleuse équipe de France à 97 reprises.

Cependant, les fidèles d’Old Trafford pourraient être pardonnés de se demander si laisser partir Stam était une si bonne idée étant donné qu’ils ont regardé leur équipe inscrire 38 buts avant Noël en route vers une troisième place.

La défense n’a pas été aussi chaotique que cela en Italie où Blanc avait passé les deux saisons précédentes.

.

La contribution de Blanc sur le terrain d’entraînement a été considérée comme vitale pour la nouvelle façon de penser du club

“L’une des premières choses qu’Alex Ferguson m’a dite quand je suis arrivé, c’est que Manchester United devait jouer différemment en Ligue des champions qu’en Premier League”, a déclaré Blanc dans une interview au Times en 2008. “Il était convaincu que leur système tactique devait être très distinct en Europe.

Ainsi, lorsque les séances d’entraînement ont commencé à mettre en œuvre des exercices axés uniquement sur la défense, Blanc était heureux d’ajouter ses deux cents, ou francs.

«Au début, certains joueurs n’étaient pas si enthousiastes, mais nous avons pris l’habitude de séances dédiées à la défense, en pratiquant différents scénarios.

« J’avais quelques idées. Au cours des premières séances que nous avons eues spécifiquement sur la défense, j’ai apporté quelques idées. Cela a conduit à des améliorations.

“J’ai passé du temps avec Rio [Ferdinand who arrived in 2002] et Wes Brown, et peut-être que j’étais là quand il y a eu un peu de changement culturel à United et dans le football anglais en général », a-t-il déclaré.

Il n’avait pas la chance d’avoir du rythme, mais ce bonce contenait un cerveau de football extraordinaire, c’est pourquoi il avait toujours une longueur d’avance sur la plupart de ses adversaires.

Blanc est parti à la fin de la saison en 2003, mais partait en tant que vainqueur de la Premier League. Il y a une belle photo de lui au cœur des célébrations de United, assis sur les épaules de ses coéquipiers tenant le trophée.

L’influence de Blanc sur la défense de Man United ne peut pas être sous-estimée

Le temps l’avait évidemment rattrapé, mais il a clairement marqué ses coéquipiers.

“Laurent Blanc m’a donné beaucoup de conseils en anglais sur le positionnement”, a déclaré Brown dans une interview à ESPN. «Il était incroyable quand il était plus jeune, mais il était plus vieux quand il est arrivé à Old Trafford et ses jambes avaient un peu disparu. Il ne pouvait tout simplement pas courir aussi vite, mais il a joué parce qu’il lisait si bien le jeu.

Bon vieux Larry White.