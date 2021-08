Manchester United a porté un coup possible dans la poursuite d’Erling Haaland – News 24

in

Avec la clause de libération de 67,3 millions de livres sterling d’Erling Haaland active à partir de l’été prochain, des rumeurs circulent déjà sur l’endroit où il pourrait se retrouver.

Avec la plupart des clubs d’élite européens, dont Manchester United, intéressés à faire venir le tueur à gages norvégien pour une fraction de ce qu’il vaut réellement, la course est bel et bien lancée.

Cependant, l’expert de la Bundesliga Raphael Honigstein pense que l’agent Mino Raiola réfléchit peut-être déjà à des moyens de générer le plus d’argent pour lui-même et que ce n’est pas une bonne lecture pour les fans de United.

Sur le podcast Transfer Talk de Sky Sports, Honigstein a déclaré: «Certaines personnes disent que Raiola est si stratégique que amener Haaland en Premier League maintenant couperait en fait les options plus tard.

« Il n’a que 22 ans maintenant. Si nous devions faire un pas en Premier League l’année prochaine, il serait alors très difficile de voir Man City ou Man United vendre ce joueur à l’Espagne un an plus tard ou au PSG dans quelques années.

“Mais peut-être passer à un” club plus neutre “, ce prochain gros coup, ce prochain gros coup sera plus facile.”

🗣️ “S’il devait faire le grand pas en Premier League l’année prochaine, il est alors très difficile de voir Man City ou Man United vendre.” Quelle pourrait être la stratégie de transfert d’Erling Haaland et Mino Raiola ? Écoutez les pensées de @honigstein 🤔💭 pic.twitter.com/fuBhuRYzmT – Sky Sports News (@SkySportsNews) 13 août 2021

La relation de Raiola avec United étant déjà fracturée en raison de sa représentation de Paul Pogba, cette nouvelle est un coup dur pour les géants d’Old Trafford.

Avec Chelsea optant pour Romelu Lukaku, le PSG signant Lionel Messi, Manchester City fortement lié à Harry Kane, et le Real Madrid et Barcelone en danger financier énorme, on pensait que United pourrait très bien être le favori pour signer Haaland l’été prochain.

Edinson Cavani devrait passer à autre chose après cette saison et le club a clairement indiqué qu’il serait sur le marché pour un attaquant à long terme l’année prochaine.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a travaillé avec Haaland à Molde et connaît bien son compatriote norvégien, ce qui rend un accord très réaliste.

Le joueur de 21 ans a un taux de frappe effrayant au Borussia Dortmund, marquant 62 buts en 61 matchs jusqu’à présent, dont 12 buts en 10 matchs de Ligue des champions.