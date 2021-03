Manchester United a pu signer Haaland pour 3 millions d’euros

18/03/2021 Allumé à 20:55 CET

Alberto Teruel

Erling Haaland sera l’un des noms propres de la prochaine fenêtre de transfert. Il n’y a aucune équipe qui ne veut pas que l’attaquant norvégien perce les buts rivaux sous leurs couleurs, mais pour le moment, le Borussia Dortmund est celui qui jouit de ce privilège. Cependant, l’histoire aurait pu être très différente, puisqu’en 2018 il était sur le point de signer pour Manchester United.

Selon The Mirror, les Red Devils avaient l’attaquant à la mode « à portée de main » alors qu’il faisait ses premiers pas dans le football professionnel. A cette époque, Haaland défendait les couleurs du moule et sa valeur marchande, qui était d’environ 3 millions d’euros, cela n’avait rien à voir avec l’actuel. Cependant, un malentendu a contrarié son passage aux Diables Rouges.

Les managers d’Old Trafford ont organisé un appel avec Jim Solbakken, alors agent du footballeur, pour signer un accord d’une valeur de 3 millions d’euros plus variable. La réunion devait avoir lieu à 9 heures, mais il n’a jamais été précisé si l’heure fixée était britannique ou norvégienne. Lorsque l’appel est venu de Manchester, à 9h00 en anglais, ils ont découvert que Haaland avait déjà signé avec Red Bull Salzburg.

Haaland, remporte un prix de MVP des champions | .

Aujourd’hui, Manchester United est l’un des candidats les plus forts pour signer l’attaquant du Borussia Dortmund. Cependant, les négociations ne seront pas aussi agréables qu’en 2018. Haaland a eu une projection fulgurante au cours des trois dernières années et son manager actuel, Mino Raiola, est connu pour sa rigidité et sa ténacité lors des négociations.

Compte tenu de l’intérêt manifesté par la plupart des grandes équipes d’Europe, il semble difficile de prévoir l’avenir de Haaland. Bien entendu, l’équipe qui veut engager ses services devra se gratter la poche, puisque le prix du footballeur s’élève à 100 millions d’euros. Cette saison, l’attaquant norvégien a déjà inscrit 31 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues.