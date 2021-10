Manchester United a raté l’affaire Declan Rice de 100 millions de livres sterling, Paul Scholes a déclaré que « Pogba ne devrait plus jamais jouer pour les Red Devils », Chelsea vise la cible de Newcastle Luis Diaz alors que les Magpies considèrent le patron de l’Ajax Erik ten Hag

La saison de Premier League n’a peut-être lieu qu’en octobre, mais cela ne signifie pas que les clubs ne planifient pas leurs transactions de transfert pour la fenêtre à venir.

Il ne reste qu’un peu plus de deux mois avant l’ouverture du marché de janvier et avec des équipes réfléchissant à la façon dont elles ont lancé la campagne, il semble qu’un certain nombre d’entrées et de sorties soient déjà en cours.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle, dirigés par Amanda Staveley, sont occupés à préparer des plans de transfert

Les joueurs feront également le point sur leur situation actuelle avec un manque de temps de jeu ou une reprise de forme les amenant peut-être à contacter leurs agents avant un éventuel déménagement.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Riz Declan

Le patron de West Ham, David Moyes, a affirmé que les clubs avaient raté une bonne affaire de 100 millions de livres sterling pour Rice cet été.

Manchester United avait la star anglaise sur sa liste de cibles de milieu de terrain défensif, mais a finalement décidé de ne pas renforcer dans ce domaine.

Et l’ancien patron des Red Devils Moyes a admis que Rice vaut maintenant encore plus pour les Hammers avant la victoire 1-0 du club sur Tottenham dimanche.

Moyes, s’adressant à Sky Sports, a déclaré: «Il y avait une bonne affaire à conclure avec Declan à 100 millions de livres sterling. Ce marché est maintenant terminé.

«Nous avons beaucoup de très bons joueurs dans ce club de football et je pense que pendant que vous construisez et développez, je pense que les gens pourraient toujours venir regarder vos joueurs.

« Mais c’est bien qu’ils le soient parce que cela nous dit qu’ils vont bien. »

Rice commence à ajouter des buts à son jeu Paul Pogba

Le Français ne devrait plus jamais jouer pour United après son carton rouge lors de la défaite 5-0 contre Liverpool, a déclaré la légende du club Paul Scholes.

Il a déclaré à Premier League Productions: « Paul Pogba entrant sur le terrain à la mi-temps pour essayer d’aider l’équipe et peut-être obtenir un peu de respectabilité à ce sujet, essaie de se tenir sur le ballon, essaie de montrer à quel point il est fort dans le milieu du terrain… donne le but.

« Il faudrait penser que si Ole est toujours manager là-bas, reverrons-nous Paul Pogba sous un maillot United ?

« Il a causé du chaos au cours des deux dernières années. Tout le monde sait à quel point il est talentueux, tout le monde lui fait confiance, chaque manager lui fait confiance, a essayé de lui donner sa tête et de le laisser être le joueur qu’il a été.

«Mais avec toute l’agitation, ne pas signer son contrat, presque rançonner le club, puis il arrive et fait quelque chose comme ça.

« Ce n’est pas la faute d’Ole, ne vous méprenez pas, mais c’est en partie ce qui résume presque la performance de United aujourd’hui.

« Regardez, il jouera probablement [again] a remporté le? Mais je ne pense pas qu’ils rateront quoi que ce soit s’il ne le fait pas.

« Il a eu de nombreuses occasions, il n’arrête pas de dire qu’il manque de régularité, mais c’est juste [a lack of] discipline et manque de respect pour votre manager et vos coéquipiers, ce qu’il a fait aujourd’hui.

Le défi de Pogba était élevé et a reçu à juste titre un carton rouge à la suite d’un contrôle VAR Luis Diaz

Chelsea envisage de déménager pour la star de Porto – qui a également suscité l’intérêt de Newcastle.

Le gourou des transferts Nico Schira rapporte que les Bleus ont fait une enquête sur la disponibilité de Diaz aux côtés des Magpies, du Real Madrid et du Bayern Munich.

L’international colombien est très demandé et avec une clause de libération qui serait fixée à 67,4 millions de livres sterling, cela signifie que la partie portugaise pourrait être impuissante face aux approches.

Compte tenu de la nouvelle richesse de Newcastle, c’est un accord qu’ils pourraient chercher à conclure.

Luis Diaz a aidé Porto à remporter le titre de champion la saison dernière Erik ten Hag

Newcastle devrait produire une offre «exceptionnelle et extraordinaire» pour tenter le patron de l’Ajax de prendre la relève en tant que manager, rapporte Chronicle Live.

Ten Hag est très demandé après son règne impressionnant chez les géants de l’Eredivisie et a snobé l’intérêt de Barcelone et des Spurs cet été.

L’homme de 51 ans a maintenant été lié au poste vacant à Newcastle par les médias néerlandais.

Ten Hag prospère avec Ajax Conor Coady

Newcastle envisage également un déménagement pour le skipper des Wolves.

Les rapports de The Sun affirment que Conor Coady est un joueur dans la liste de souhaits des Magpies en janvier alors qu’ils cherchent à renforcer leurs options défensives avant la seconde moitié de la saison.

Un déménagement pour l’international anglais aurait coûté environ 20 millions de livres sterling, les Wolves étant naturellement réticents à laisser un joueur aussi influent quitter le club.

Youri Tielemans

Brendan Rodgers a réfuté les affirmations selon lesquelles Youri Tielemans aurait rejeté un nouveau contrat avec Leicester City.

Le milieu de terrain belge est un homme recherché. Liverpool et Manchester United seraient intéressés par un accord pour la star.

Le Real Madrid et Barcelone seraient également ravis que Tielemans ait moins de deux ans sur son contrat, mais Rodgers a déclaré que les informations selon lesquelles il avait rejeté un accord étaient fausses.

Rodgers a déclaré: «Il y a des rapports, mais il n’y a (eu) aucun refus.

«Je pense qu’il n’y a qu’un dialogue entre le club et les gens de Youri.

« Je pense que le club attend une réponse. Mais c’est quelque chose qui est hors de mon contrôle. Ce que je peux contrôler, c’est sa mentalité, son engagement envers l’équipe, et vous ne pouvez pas remettre cela en question. »

.

Youri Tielemans est un homme recherché Jules Kounde

Chelsea a été averti par Séville que Jules Kounde ne sera pas vendu à bon marché avant la fenêtre de transfert de janvier.

Selon les rumeurs, l’équipe espagnole aurait des difficultés financières, ce qui signifie que les Bleus ont été liés à une décision à prix réduit pour le talentueux défenseur central.

Chelsea aurait fait une offre de 43 millions de livres sterling pour le joueur au cours de l’été, mais Séville attend environ 60 millions de livres sterling et ne sera pas obligé de vendre moins cher.

.

Kounde reste une cible de choix pour Chelsea et il pourrait même rejoindre en janvier Antonio Conte

L’ancien patron de la Juventus, de Chelsea et de l’Inter Milan serait « intéressé » à prendre le relais à Manchester United.

Le podcast de la fenêtre de transfert affirme que Conte envisagerait de passer à Old Trafford si le manager des Red Devils limogeait Ole Gunnar Solskjaer.

Conte – qui est au chômage depuis son départ de l’Inter cet été – serait motivé par le désir de prouver qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs du moment.

Conte à Man United réchauffe Paulo Fonseca

L’ancien patron des Roms est nommé nouveau manager de Newcastle.

Le Mirror affirme que Fonseca est aux commandes après que l’ancien manager de Chelsea, Frank Lampard, se soit retiré de la course pour remplacer Steve Bruce à St James ‘Park.

Fonseca a été fortement lié à un déménagement à Newcastle avec quelques suggestions selon lesquelles l’entraîneur-chef est ouvert à la perspective de déménager dans le nord-est de l’Angleterre.

Fonseca est le favori pour la sellette alors que la hiérarchie réduit une liste de successeurs potentiels, mais il n’est pas le seul à avoir été pris en considération.

Fonseca est un agent libre et on pense qu’il aimerait le travail de Newcastle Kepa Arrizabalaga

La Juventus envisage de faire un pas pour le gardien du flop de Chelsea Kepa l’été prochain, rapporte le média espagnol Fichajes.

Kepa a rejoint les Blues pour des frais de transfert record de 72 millions de livres sterling de l’Athletic Bilbao en 2018.

Il a lutté sous le poids de ce prix, tandis que la star sénégalaise Edouard Mendy a poussé le joueur de 26 ans vers le bas de l’ordre hiérarchique, ce qui a également atténué beaucoup de pression.

Kepa semble profiter de la vie sous Tuchel