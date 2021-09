Manchester United a réalisé une performance de choc contre les Young Boys – Man United News And Transfer News

Après un été plein de tests bêta, Apple a officiellement annoncé aujourd’hui qu’il publiera iOS 15 et iPadOS 15 au public le lundi 20 septembre. La mise à jour comprend une poignée de nouvelles fonctionnalités et modifications, telles que des mises à jour de FaceTime, de nouveaux changements de notification , et plus. Bien qu’il […] More