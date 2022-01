Manchester United a  » reculé  » sous Ralf Rangnick et le premier geste du nouveau manager devrait être d’abandonner Cristiano Ronaldo, a déclaré talkSPORT

Manchester United a » reculé » depuis que Ralf Rangnick a pris les rênes d’Old Trafford en décembre, a déclaré l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Perry Groves.

Les Red Devils ont travaillé à une victoire 1-0 sur Aston Villa au troisième tour de la FA Cup mais, en vérité, ils ont été dominés pendant une grande partie du match par les hommes de Steven Gerrard.

Des questions continuent d’être posées à Rangnick

Le but de Scott McTominay en huit minutes a finalement séparé les équipes, mais quelques mauvaises finitions des visiteurs ont permis à United de se frayer un chemin jusqu’au quatrième tour.

Des questions sont posées sur Rangnick et si les joueurs adhèrent vraiment à sa philosophie après sept matchs en charge, après un autre affichage terne.

Il n’y a pas eu une seule performance convaincante sous l’Allemand et l’ancienne star d’Arsenal Groves a mis en doute leurs progrès depuis qu’il a succédé à Ole Gunnar Solskjaer, qui a été limogé en novembre.

« Je pense en fait qu’au cours des sept matchs sous Ralf Rangnick, il n’y a eu aucune amélioration », a-t-il déclaré au Sports Bar.

Solskjaer est parti mais il n’y a eu aucune amélioration à Old Trafford

« Ils ont probablement reculé.

«Ils ont eu plus de progression sous Michael Carrick dans les trois matchs qu’il a eus.

« Il a pris de grandes décisions, laissant de côté [Bruno] Fernandes et [Cristiano] Ronaldo.

« Je me demande si Man United cherche désespérément parce que c’est une équipe talentueuse. »

Man United s’est-il amélioré ou empiré avec Ronaldo ?

Groves a continué à suggérer que United n’avait pas besoin de signer Cristiano Ronaldo et a affirmé qu’il abandonnerait la superstar portugaise s’il était un nouveau manager à rejoindre cet été.

Lorsqu’on lui a demandé quelle serait la première chose qu’il ferait s’il obtenait le poste, Groves a répondu : « Je ferais en sorte que Cristiano Ronaldo ne soit pas là,

«Je le ferais sortir parce qu’il va être plus gros que tous les managers qui entrent.

« Dire [Mauricio] Pochettino arrive, il va être plus grand que lui et vous ne pouvez pas avoir un joueur plus grand que le manager.

Rashford a regardé en dessous de la moyenne contre Aston Villa et depuis plusieurs semaines maintenant

« Ronaldo vous marquera toujours des buts, mais si vous voulez progresser et avoir le jeu moderne, pressant, énergique, ce n’est pas Ronaldo. »

Poursuivant sur Ronaldo, Groves a ajouté: « Vous devez avoir une vision et une philosophie claire de la direction que prend le club », a-t-il ajouté.

« Je pense qu’il y avait un peu d’arrogance de la part de la hiérarchie de Man United, nous sommes United et nous pouvons acheter les meilleurs joueurs.

« Ils n’avaient pas besoin de Jadon Sancho. Ils n’avaient pas besoin de Ronaldo, c’était une signature de vanité.

« Ils ont toutes les pièces du puzzle, mais aucune ne correspond ensemble. »

United a été médiocre tout au long du troisième tour

Marcus Rashford a été identifié comme l’un des joueurs qui a considérablement diminué cette saison et Groves a insisté sur le fait que le joueur de large anglais « avait perdu son étincelle ».

« Vous mentionnez Marcus Rashford », a-t-il déclaré. « Il symbolise ce que Manchester United est en ce moment car il a 24 ans et il n’a pas l’air de s’amuser.

« Il a l’air d’avoir perdu son étincelle.

« Avant, il avait ce désir et cette faim de travailler et de fermer les gens. Je ne vois pas ça pour l’instant.

« Le meilleur joueur des sept matchs de Rangnick a été David de Gea. »

