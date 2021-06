Manchester United a rejeté l’offre de Kieran Trippier par l’Atletico Madrid, avec Jadon Sancho toujours une cible de transfert également

Manchester United aurait vu une première offre pour Kieran Trippier rejetée par l’Atletico Madrid.

Les champions d’Espagne, selon le journaliste Fabrizio Romano, recherchent 34,4 millions de livres sterling pour vendre le défenseur.

.

Trippier a été un sans-faute à l’arrière gauche pour l’Angleterre

L’international anglais a une riche expérience en Premier League et offrirait une concurrence pour le poste d’arrière droit avec Aaron Wan-Bissaka.

Après que l’arrivée d’Alex Telles ait poussé Luke Shaw à devenir l’un des meilleurs arrières gauches de la ligue, Trippier pourrait être l’homme parfait pour pousser Wan-Bissaka à atteindre le niveau supérieur.

Le joueur de 30 ans a joué pour Burnley puis Tottenham avant de rejoindre l’Atletico en 2019 peu de temps après avoir raté la gloire de la Ligue des champions avec les Spurs.

Trippier a connu une saison fantastique à l’Atletico et a fait partie intégrante de leur campagne victorieuse en championnat.

getty

Trippier était de qualité cette saison pour l’Atletico

Sous Diego Simeone, il a joué chaque minute de chaque match de championnat la saison dernière et est maintenant recherché par une multitude de clubs, avec les Red Devils en tête de liste.

L’arrière droit est connu pour sa solide défense, sa polyvalence et ses coups francs dangereux.

Gareth Southgate a utilisé le défenseur comme arrière gauche lors du match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie dans lequel il était l’un des meilleurs joueurs des Trois Lions.

“Ce que Kieran a, tout d’abord, est extrêmement sous-estimé”, a déclaré Southgate.

«Les gens voient toujours le garçon qui était aux Spurs il y a quelques années et non l’animal défensif qui a grandi à l’Atletico Madrid, auquel fait confiance l’un des meilleurs et des plus performants entraîneurs au monde.

.

Trippier a énormément contribué au triomphe de l’Atletico Madrid cette saison

«Il obtient ses distances juste à couvert, il est bon en un contre un pour arrêter les centres et il parle vraiment bien. Il y aurait toujours des changements dans nos quatre arrières et nous avons estimé que la communication et l’organisation étaient une partie importante. »

Cependant, on ne sait toujours pas à quel point l’arrière latéral est prioritaire, United visant apparemment à nouveau Jadon Sancho après leur échec à obtenir sa signature la saison dernière.