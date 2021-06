Manchester United a soutenu la signature de la star du Real Madrid Raphael Varane par Sol Campbell alors que le défenseur aide la France à remporter l’Euro 2020 contre l’Allemagne

Sol Campbell pense que Raphael Varane serait une signature idéale pour Manchester United après son affichage de l’homme du match à l’Euro 2020.

Varane était un mur de briques dans la défense de la France alors qu’il les aidait à remporter une victoire 1-0 sur l’Allemagne à Munich, sa performance lui valant le prix d’homme du match de talkSPORT.

.

Varane n’a pas donné aux attaquants allemands, dont Serge Gnabry et Thomas Muller, un pouce à l’Allianz Arena

Le joueur de 28 ans faisait partie de l’équipe de France vainqueur de la Coupe du monde en 2018 et a également connu un énorme succès au cours de ses dix années au Real Madrid.

Cependant, son avenir au Bernabeu est incertain, Varane sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat et le Real Madrid connaît des problèmes financiers.

SPÉCIAL PARI : PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION POUR L’EURO 2020

Un déménagement à Old Trafford a été évoqué dans le passé et l’ancien défenseur de l’Angleterre et d’Arsenal, Campbell, pense que les Red Devils seraient sages de tout mettre en œuvre pour obtenir Varane.

« Varane est vraiment bon. Il y a des cris de lui allant à Manchester United parce que ce qui se passe au Real Madrid n’est pas clair », a déclaré Campbell à talkSPORT.

. – .

Varane a remporté quatre ligues des champions, trois titres de Liga, une Copa Del Rey et a également une médaille de vainqueur de la Coupe du monde à son actif

« S’ils l’obtiennent, c’est un très bon achat. Il est rapide, il peut jouer au football, il a été là et il l’a fait, il sait comment traverser les gros matchs.

« Il sait ce que cela signifie de jouer pour de grands clubs. S’il peut gérer le Real Madrid, il peut gérer Man United.

Varane rejoindrait son coéquipier des Bleus Paul Pogba, qui a lui-même réalisé une belle performance contre les Allemands, bien qu’il semble avoir été mordu par Antonio Rudiger en première mi-temps.

L’incapacité de Pogba à montrer systématiquement la même forme à Man United qu’il le fait pour la France est frustrante pour les fans des Red Devils, mais John Barnes a sa théorie sur les raisons pour lesquelles le milieu de terrain est plus efficace pour son pays.

.

Comme Varane au Real Madrid, Pogba entame la dernière année de son contrat avec Man United

“Paul Pogba a toujours mieux joué pour la France que pour Manchester United, car il a une attitude différente lorsqu’il joue pour son pays”, a déclaré Barnes à Bonus Code Bets.

«Il est beaucoup plus respectueux de l’équipe de France et de ses coéquipiers, en termes de ne pas se considérer comme la superstar, la personne la plus importante. Alors que lorsqu’il joue pour Manchester United, il y a des moments où il veut dominer toute la situation, et il ne le fait pas pour la France.

« C’est le cas depuis quelques années, y compris lorsqu’ils ont remporté la Coupe du monde en 2018. Il fait une bien meilleure performance, bien plus professionnelle, engagée, déterminée, humble pour la France.

“Pour United, peut-être à cause de son prix et parce qu’il se sent comme une superstar parce qu’il a coûté 86 millions de livres sterling, il essaie trop de faire des choses spéciales.”

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.