Manchester United a soutenu pour battre Man City et Liverpool au titre de Premier League sous Ole Gunnar Solskjaer au milieu d’un nouveau contrat rumeur

Ole Gunnar Solskjaer a été soutenu pour gagner de l’argenterie avec Manchester United.

Le patron des Red Devils n’a pas encore soulevé de trophée depuis le remplacement de Jose Mourinho sur la sellette d’Old Trafford en décembre 2018.

Solskjaer est sous pression pour remporter un trophée à Manchester United cette saison

Des rapports affirment que Solskjaer est sur le point de recevoir un nouveau contrat de trois ans de 30 millions de livres sterling, car les chefs de United pensent qu’il peut guider le club vers un premier titre de Premier League depuis 2013.

Et l’ancien milieu de terrain des Red Devils Jesper Blomqvist insiste pour que la CAN norvégienne renverse Man City et Liverpool à un titre de haut vol.

Il a déclaré à talkSPORT: «Nous ne sommes pas encore là parce que nous ne sommes pas loin de Manchester City ou de Liverpool.

«Ils ont pas mal [to go] quand même, mais si nous continuons à progresser, gardons le même rythme que maintenant, nous y serons définitivement.

La Ligue Europa est la seule chance réaliste de United de mettre fin à sa sécheresse de quatre ans cette saison après leur chute de la FA Cup à Leicester le week-end dernier.

Et Blomqvist pense que United se rapproche de plus en plus de remporter un trophée sous Solskjaer.

Manchester United progresse bien sous Solskjaer, selon Blomqvist

Il a ajouté: «Je pense vraiment que oui. C’était un peu frustrant avec la FA Cup contre Leicester.

«Mais ils se rapprochent de plus en plus. Pour moi, le plus important est que vous puissiez voir les progrès sur le terrain si vous les comparez à quelques mois en arrière.

« Gagner de l’argenterie est bien sûr l’objectif final, mais tant que vous pourrez voir les progrès sur le terrain, vous serez heureux. »

Blomqvist, qui a joué aux côtés de Solskjaer à United pendant trois ans à partir de 1998, dit que son ancien coéquipier a amélioré la mentalité de l’équipe.

Il a expliqué: «Je suis vraiment content pour lui et je pense qu’il a vraiment fait un travail fantastique.

«Ce n’était pas une tâche facile pour lui quand il est arrivé. Il l’a fait avec brio.

«C’est encore un peu de haut en bas, mais les choses qu’il a changé… la mentalité s’améliore chaque jour, chaque semaine, chaque mois.

«Alors je suis content pour lui et je suis content pour le club.»