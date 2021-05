Manchester United a soutenu pour “ dominer ” Villarreal en finale de la Ligue Europa et Ole Gunnar Solskjaer doit gagner pour rejoindre l’élite comme Jurgen Klopp, Jose Mourinho et Thomas Tuchel

Steve McClaren a soutenu Manchester United pour “ dominer ” la finale de la Ligue Europa et pense que cela pourrait être le moment décisif d’Ole Gunnar Solskjaer.

Les Red Devils affrontent Villarreal en finale à Gdansk mercredi soir alors que Solskjaer fait une offre pour sa première pièce d’argenterie en tant que patron de United.

Solskjaer affrontera Villarreal lors de sa première finale en tant que patron de Man United

United est le favori pour soulever le trophée avec les étoiles apparemment alignées pour un triomphe des Red Devils.

Cela fait 22 ans jour pour jour que Solskjaer a marqué le vainqueur de la Ligue des champions contre le Bayern Munich sur le chemin d’un célèbre triplé.

McClaren faisait partie de l’équipe d’entraîneurs de Sir Alex Ferguson et c’est quelque chose qu’il a décrit comme son «moment décisif».

Solskjaer a marqué le vainqueur pour Man United contre le Bayern Munich lors de la finale de la Ligue des champions 1999

McClaren a connu sa “ percée ” d’entraîneur sous Sir Alex Ferguson, mais a ensuite affronté son ancien mentor en tant que manager de la Premier League.

“C’était en quelque sorte ma percée dans le football en tant que coach et manager”, a-t-il déclaré à talkSPORT Breakfast.

«Vivre ça – c’était un sacré club, un enfer d’un vestiaire.

«En entrant dans cette finale ce soir-là, c’était écrit dans les étoiles. Tout se passait comme prévu pour y parvenir – la demi-finale à Villa Park, la Juventus, cette demi-finale.

«La chance était vraiment de notre côté et vous avez besoin de chance pour gagner quoi que ce soit.

«Je m’attends à ce qu’Ole et son équipe gagnent ce soir.»

Sur ce qu’une victoire ferait pour la carrière d’entraîneur de Solskjaer, il a ajouté: «Pour les joueurs, les managers et les entraîneurs, vous obtenez des moments décisifs. Des moments auxquels vous devez être préparé et traverser la barrière et gagner quelque chose.

«J’en ai parlé en 99, j’étais un entraîneur peu connu puis tout d’un coup dans les gros titres parce que nous avons remporté le triplé.

United a battu la Roma 8-5 au total pour atteindre la finale de la Ligue Europa

«Ce fut ma percée en étant reconnu comme un entraîneur de haut niveau. Ole doit faire de même et rejoindre Klopp, Guardiola, Mourinho, Tuchel.

«La seule façon pour lui de se joindre à eux en étant également couru, c’est de gagner des trophées et ce soir, il doit le faire.

McClaren a averti que Villarreal d’Unai Emery ne devrait pas être sous-estimé, mais a quand même soutenu United pour obtenir le résultat.

Il a déclaré: «Si vous jouez dans un club espagnol, vous avez des problèmes. Techniquement, ils sont très bons. Cette équipe de Villarreal l’a démontré contre Arsenal.

«Nous avons une équipe qui peut jouer au football, qui peut dominer la possession. Loin de chez eux, ils étaient résolus en défense et difficiles à briser.

«À Moreno, ils ont un buteur qui a 23 buts en Liga et un vainqueur du match.

Moreno a marqué 29 buts toutes compétitions confondues pour Villarreal cette saison

«Ils ont eu une septième place décevante en LaLiga. Le seul danger est qu’Unai Emery a l’expérience et le talent de remporter cette Ligue Europa. C’est le seul danger.

«Manchester United pourrait avoir un mauvais départ comme ils l’ont fait contre la Roma, mais je m’attends à ce qu’ils dominent. Ils dominent en Europe, nous l’avons fait en Ligue des champions, nous le faisons en Ligue Europa et Ole doit terminer le travail ce soir.