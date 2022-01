Manchester United a tenté de signer Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Thiago en 2013

Ed Woodward quittera Manchester United le 1er février et pourrait bien avoir encore un goût amer au cours de son mois au cours d’un été particulier au club.

Le futur vice-président exécutif de United avait de grands projets pour amener une foule de stars à Old Trafford en 2013 alors qu’il cherchait à lancer l’ère post-Sir Alex Ferguson avec un bang.

Ed Woodward devrait quitter Man United

Pourtant, au fur et à mesure qu’il se produit, la fenêtre d’été ridicule sous David Moyes a laissé le club plus loin derrière ses rivaux amers Man City et Liverpool que jamais à l’époque de la Premier League.

L’ancien directeur adjoint de United, Mike Phelan, a fait allusion à un changement complet de poste pour Woodward chez United à ce moment-là. Il n’était plus chargé d’apporter de l’argent au club et de générer des opportunités commerciales, il était également chargé de le dépenser.

United a commencé l’été en faisant tous les bons bruits – ils voulaient dépenser et dépenser gros – Moyes a même parlé d’un budget illimité.

En effet, Woodward lui-même a suggéré « qu’il n’y avait pas de prix de coupure » et que le club soutiendrait Moyes à fond à la poursuite de joueurs « stellaires ».

Mais à la fin de la fenêtre, le club a été réduit à un peu plus qu’une risée après ce que de nombreux médias ont décrit comme une fenêtre de transfert « grotesque » au milieu des allégations d’imposteurs espagnols et de documents incomplets.

Alors avec qui exactement United était-il lié, à quel point ils étaient proches de les signer et pourquoi tout s’est-il si horriblement mal passé?

Cristiano Ronaldo

Il fut un temps où la superstar portugaise liée à un retour à Old Trafford était aussi certaine que la pluie pendant l’été britannique.

Après avoir quitté Old Trafford pour le Real Madrid en 2009, le joueur le plus cher du monde a continué d’être lié à un retour sentimental dans le club qu’il a passé six ans à s’imposer comme le meilleur du monde.

Moyes a refusé d’exclure un déménagement pour Ronaldo en 2013, mais (bien qu’il ait exploré toutes les voies possibles pour le ramener), ce n’était rien de plus qu’une chimère.

« Monsieur Alex [Ferguson] m’avait dit qu’il y avait toujours une chance que Ronaldo revienne du Real Madrid », a déclaré Moyes en 2016.

Un peu plus tard que prévu, Ronaldo est désormais de retour à United…

Sir Alex a estimé que Ronaldo reviendrait à Old Trafford en 2013

Thiago

Le milieu de terrain de Liverpool a commencé à montrer son meilleur en Angleterre.

Mais cela aurait pu être le rouge de Manchester United que l’international espagnol a enfilé à la place, avec Moyes mettant fin à un accord pour amener l’ancien milieu de terrain de Barcelone à Old Trafford.

Sir Alex Ferguson cherchait désespérément à signer le talent précoce après ses performances au Championnat d’Europe des moins de 21 ans en 2011, mais a été contraint d’attendre quelques années pour y arriver.

Pourtant, bien qu’il ait pratiquement remis le milieu de terrain à Moyes sur un plateau d’argent, l’ancien patron d’Everton a décidé de renoncer à l’accord car il n’était pas convaincu.

Thiago a eu la chance de devenir un joueur de Manchester United mais l’a rejeté

Cesc Fabregas

Lors de la tournée de pré-saison de United à Sydney, Moyes a confirmé son intérêt et une offre ferme pour le milieu de terrain de Barcelone.

En fait, l’Espagnol était l’un des premiers noms sur sa liste de souhaits après avoir quitté Everton: « L’autre que j’ai vraiment failli obtenir était Cesc Fabregas, que nous pensions obtenir [from Barcelona] jusqu’à la dernière minute.

« Celui de Cesc a été décevant, c’était très proche.

Woodward est rentré de Sydney pour résoudre la situation entourant Wayne Rooney et conclure un accord pour Fabregas, mais trois offres ont été rejetées.

Il a ensuite donné une conférence de presse à la presse catalane déclarant qu’il n’avait jamais voulu partir, des informations en Europe suggérant que Woodward était hors de propos.

Cesc Fabregas a quitté le club d’enfance de Barcelone en 2014 pour rejoindre Chelsea

Gareth Bale

Lorsque Woodward a mentionné les fonds apparemment illimités pour les joueurs « stellaires », c’était une phrase destinée à Gareth Bale à l’esprit.

Après une saison époustouflante avec Tottenham en 2012/13, l’international gallois semblait destiné à un club massif et United et Moyes cherchaient désespérément à le signer.

« Quand je suis entré pour la première fois à United, ma vraie cible était Gareth Bale », a déclaré Moyes au Guardian en 2016.

« J’ai toujours pensé que Gareth Bale était un joueur de Manchester United et je me suis battu pour l’avoir [from Tottenham] jusqu’à la dernière minute. Nous lui avons en fait proposé un plus gros contrat que le Real Madrid, mais Gareth avait décidé d’aller à Madrid. Il était, cependant, dans mon esprit, le joueur que je voulais vraiment.

Bale était le meilleur joueur de la Premier League en 2013

Mesut Ozil

Bien que cette décision puisse sembler être une balle esquivée avec le recul, le vainqueur de la Coupe du monde était l’un des joueurs les plus convoités au monde en 2013 après qu’il s’est avéré que le Real Madrid voulait se débarrasser de lui.

Le Daily Mail a confirmé que United avait fait deux offres de jour limite pour Ozil une fois qu’ils ont appris l’intérêt d’Arsenal pour le joueur, tandis qu’une source a déclaré au MEN que Moyes cherchait désespérément un accord.

« United a passé un appel », a affirmé la source. « Kenny Moyes, le frère de David qui est agent, essayait désespérément de mettre la main sur l’agent d’Ozil.

« Je pense qu’au moment où ils ont réussi, il était trop tard. »

Ozil était l’un des milieux de terrain les plus demandés en Europe à un moment donné

Fabio Coentrao

L’ancien arrière gauche du Real Madrid était considéré comme une alternative à Leighton Baines, un joueur que Moyes voulait le rejoindre depuis Goodison Park en même temps que Marouane Fellaini.

Everton ne voulait pas sanctionner un accord conjoint – quelque chose qui a finalement été accepté le jour de la date limite 2013 – avec United n’offrant que 15 millions de livres sterling pour Baines lorsque les Toffees ont poliment dit alors 20 millions de livres sterling ou l’oubliaient.

Moyes a désespérément tenté de prêter l’international portugais de 25 ans à Old Trafford, mais l’accord n’a pas abouti.

United a soumis sa part des documents à temps, mais le transfert de Real pour Guilherme Siqueira de Grenade en tant que remplaçant s’est également effondré après qu’il ait choisi de rejoindre Benfica et United se soit retrouvé sans rien.

Fabio Coentrao semblait destiné à rejoindre Man United en 2013

A quoi aurait pu ressembler Manchester United en 2013 ?