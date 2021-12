Manchester United a un  » problème dans le vestiaire « , affirme Gabriel Agbonlahor, insistant sur le fait que les joueurs de Man City et Liverpool ne  » bouderaient  » pas ou ne  » lèveraient pas les bras  » alors que Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes sont critiqués

Manchester United « a un problème dans le vestiaire » comme en témoigne la prestation de certains joueurs face à Newcastle.

C’est le point de vue de l’ancien attaquant de Premier League Gabby Agbonlahor, qui a souscrit aux critiques de Gary Neville à l’encontre de Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes pour leur langage corporel irritable tout au long du match.

GETTY

Ronaldo avait l’air incroyablement frustré tout au long de l’affrontement

L’équipe de Ralf Rangnick a réalisé une performance médiocre à St James ‘Park lundi soir, Edinson Cavani annulant le premier match d’Allan Saint-Maximin pour gagner à son équipe un point extrêmement fortuit dans le Nord-Est.

United a donné le ballon à bas prix tout au long de la rencontre et plusieurs de leurs grands noms ont eu des soirées à oublier.

Ronaldo et Fernandes ont été deux des nombreux joueurs à décevoir et ils ont été identifiés par la légende du club Neville comme ceux qui ont « pleurniché » tout au long et ont donné le mauvais exemple aux jeunes joueurs.

Et la légende d’Aston Villa, Agbonlahor, a fait écho à ces sentiments sur talkSPORT, insistant sur le fait que vous ne verriez jamais un joueur de Liverpool ou de Man City faire de même, ce qui montre la différence de mentalité dans laquelle se trouvent les différents clubs.

Rangnick a connu un début de vie lent en tant que patron de United

« Ne soyons pas dupes, Ronaldo a été choquant hier soir », a-t-il déclaré mardi matin à l’émission Breakfast.

« Il n’a rien offert sur le ballon. Il aurait pu être remplacé à la mi-temps.

« Je comprends la taille et la stature de Ronaldo, mais s’il ne joue pas, peut-il vraiment lever les mains sur les joueurs ? »

Agbonlahor a ajouté : « Vous ne voyez pas les joueurs de Liverpool lever les bras – ou Manchester City.

« La légende de Gary Neville peut aussi le repérer – il y a un problème dans ce vestiaire. »

L’animateur de talkSPORT, Ally McCoist, a accepté, ajoutant: «Je pense que les fans sont assis là à regarder cela et ils peuvent dire que le langage corporel n’est pas correct chez les joueurs.

Neville a déchiré son ancienne équipe lors du Monday Night Football

« Vous suggéreriez qu’il y a un problème. »

Par la suite, Rangnick a dit à ses joueurs de devenir physiques alors qu’il répondait à Neville en les qualifiant de « un tas de sacs à dos ».

« Je ne pense pas qu’aujourd’hui c’était un problème de langage corporel, c’était plus une question de physicalité, de répondre aux exigences en termes de vitesse, de tempo, de physicalité. L’effet secondaire est le langage corporel par la suite.

« Mais je ne pense pas que c’était le problème majeur pour nous aujourd’hui, le problème majeur était la façon dont nous jouions dans ces moments où il s’agissait de physique. »