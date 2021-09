“Manchester United a une équipe à égalité avec Chelsea, Liverpool et Man City – la différence, c’est le manager!”

in

Ole Gunnar Solskjaer n’est tout simplement pas au niveau managérial de Thomas Tuchel, Jurgen Klopp et Pep Guardiola et le patron de Manchester United devrait être limogé si le club veut progresser.

C’est le point de vue d’un fan des Red Devils, qui a rejoint talkSPORT mercredi et a déclaré que l’équipe de United est tout aussi talentueuse que ses rivaux mais qu’elle manque de direction compétente – comme en témoigne sa défaite contre les Young Boys en Ligue des champions.

La critique a augmenté sur Solskjaer

Ce fut une fin de match cruelle mais méritée pour United

Un groupe d’apparence aimable a commencé avec le match à l’extérieur le plus facile des Diables rouges, mais l’équipe bégayante de Solskjaer est arrivée en Suisse mardi soir.

Cristiano Ronaldo a ouvert le score au Stadion Wankdorf, mais le carton rouge d’Aaron Wan-Bissaka à la 35e minute a mis United sur le pied arrière et deux buts des hôtes en seconde période ont renversé le match.

Le résultat choc a fait éclater la bulle du retour glorieux de Ronaldo.

Et après un réveil en début de saison, un fan de United pense que Solskjaer doit partir si l’argenterie doit être apportée à Old Trafford cette saison.

«Je vais probablement avoir beaucoup de bâton pour cela, mais est-ce que je pense qu’il est le manager pour nous amener au niveau supérieur? Non, je ne pense pas qu’il le soit », a-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast.

Klopp et Guardiola ont porté leurs équipes respectives à des sommets énormes au cours des deux dernières années, tandis que United a été laissé pour compte

« Si vous regardez certaines de ses décisions tactiques, il se montre parfois négligent.

«Les gens diront qu’il a battu Klopp, qu’il a battu Pep, etc.

«Cela a été vu hier soir avec Jesse Lingard et Ronaldo. Pour moi, il aurait dû faire appel à Greenwood pour les garder [Young Boys] sur le pied arrière.

“Nous avons une équipe fantastique qui est à égalité avec Liverpool, City et Chelsea, mais si vous regardez les managers de ces autres équipes – Liverpool a l’un des meilleurs au monde à Klopp, Guardiola est incroyable et puis Chelsea a Thomas Tuchel, que je voulais à United.

“Ole n’est pas à égalité avec eux tactiquement.”

L’élan de United a été interrompu

Il a ajouté : « Chelsea a fait ce qu’il fallait avec Lampard. C’était une légende du club, mais il ne pouvait pas tirer le meilleur d’eux.

«Regardez-les maintenant avec Tuchel, le niveau qu’il les prend en raison de son sens tactique et de son niveau.

«Je veux qu’Ole nous guide à travers cela, mais je ne le vois pas nous faire passer au niveau supérieur.

“J’aimerais le voir bouger et rester dans le club pour conserver cet ADN et cette philosophie, mais faire appel à un manager tactique plus expérimenté pour nous amener au niveau supérieur.”

