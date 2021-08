Manchester United accepte le prêt d’Andreas Pereira avec Flamengo

in

Manchester United a accepté un accord de prêt d’Andreas Pereira avec le club brésilien Flamengo, selon Fabrizio Romano.

Ce sera une deuxième saison consécutive en prêt pour Pereira, qui a passé la campagne 2020/21 en Serie A avec la Lazio. Il a déjà eu des sorts avec Grenade et Valence.

Manchester United paiera une partie du salaire d’Andreas Pereira dans le cadre de l’accord pour permettre à Flamengo de le signer.

Le prêt d’Andreas Pereira convenu avec Flamengo

Le prêt d’Andreas Pereira lui donne l’opportunité de briller au Brésil

Le milieu de terrain de Manchester United Andreas Pereira jouera dans le pays qu’il représente au niveau international cette saison. Pereira n’a pas joué pour le Brésil au niveau senior depuis ses débuts en septembre 2018 – qui lui ont été offerts par l’entraîneur actuel, Tite.

Jouer pour les Red Devils serait généralement suffisant pour attirer l’attention de son manager international, cependant, Pereira n’a jamais vraiment été un pilier du onze de départ du club.

Son prêt à la Lazio la saison dernière reflétait presque son rôle à Old Trafford et n’allait jamais intéresser Tite.

Cependant, rejoindre Flamengo lui donne la plate-forme pour briller dans son propre pays, figurer plus régulièrement et devenir une véritable option pour son entraîneur international. Cela dit, l’équipe du Brésil regorge de talents et il est en compétition avec certains des meilleurs joueurs du monde.

Bon départ d’Old Trafford

Deux prêts consécutifs du club suggèrent qu’Andreas Pereira ne fait pas partie des plans du manager Ole Gunnar Solskjaer.

Pereira a marqué un beau but contre Brentford au Theatre of Dreams en pré-saison – une frappe inoubliable – quelque chose qu’il n’est pas étranger à. Il l’a montré en marquant un coup franc lors de sa troisième apparition pour United, lors de la Coupe EFL contre Ipswich Town.

Le joueur de 25 ans est toujours un bon milieu de terrain et peut faire une bonne carrière loin du club s’il finit par partir définitivement.

Pereira a marqué quatre buts en 75 apparitions à Manchester United après avoir été l’un des talents les plus prometteurs de l’académie à un moment donné – marquant dix buts en 47 apparitions pour les moins de 23 ans.

Il a fait cinq départs pour la Lazio en 2020/21 mais a réussi à figurer dans 33 matchs pour le club.

Intérêt du Flamengo pour Kenedy

Avec un accord pour Andreas Pereira apparemment conclu, la partie brésilienne envisage également un autre talent de Premier League à Chelsea’s Kenedy.

Fabrizio Romano rapporte qu’ils se rapprochent de la signature de l’ailier brésilien.

Kenedy a passé la saison dernière en prêt en Espagne avec Grenade et a déjà eu des périodes avec Watford, Newcastle United et Getafe.

Il n’est pas précisé s’il s’agira d’un autre prêt ou d’un transfert permanent pour le joueur de 25 ans.

Photo principale

Intégrer à partir de .