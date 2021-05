Manchester United accueille Fulham

17/05/2021 à 19:01 CEST

Mardi prochain à 19h00 se jouera le match de la trente-septième journée de Premier League, dans lequel nous verrons la victoire à Manchester Utd et à Fulham dans le Old Trafford.

le Manchester United Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au trente-septième jour après avoir perdu son dernier match contre lui La ville de Leicester par un score de 1-2. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 20 des 36 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 70 buts en faveur et 42 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Fulham il a été battu 3-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Southampton, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. À ce jour, sur les 36 matchs que l’équipe a disputés en Premier League, ils en ont remporté cinq avec 26 buts pour et 50 contre.

Concernant les performances de la maison, le Manchester United a un solde de neuf victoires, six défaites et trois nuls en 18 matchs joués à domicile, indiquant que le Fulham peut avoir une chance d’obtenir un score positif dans ce match. À la maison, le Fulham a un bilan de trois victoires, sept défaites et huit nuls en 18 matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade Manchester United si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Old Trafford, obtenant en conséquence 12 victoires, une défaite et un nul au profit de la Manchester United. À leur tour, les locaux ont un total de 11 matches d’affilée sans perdre contre ce rival en Premier League. Le dernier match auquel ils ont joué Manchester Utd et le Fulham Dans cette compétition, c’était en janvier 2021 et s’est terminée avec un résultat de 1-2 pour les locaux.

En ce moment, entre le Manchester United et le Fulham il y a une différence de 43 points dans le classement. L’équipe de Ole Gunnar Solskjaer il se classe deuxième avec 70 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Fulham il compte 27 points et se classe dix-huitième de la compétition.