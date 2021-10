Manchester United a donné un « parfaitement mauvais exemple » en choisissant de parcourir les 100 milles pour affronter Leicester City en Premier League en avion – qui a vu l’équipe dans les airs pendant seulement DIX MINUTES.

Dale Vince, président de Forest Green Rovers – le club le plus respectueux de l’environnement du football mondial – a rejoint talkSPORT pour faire part de sa réaction à la nouvelle, accusant les Diables rouges d' »acte flagrant » et de « vandalisme climatique injustifié ».

getty

Manchester United a été critiqué pour avoir parcouru 100 miles vers Leicester en avion

United a pris la décision d’envoyer l’équipe à Leicester pour le choc du King Power Stadium samedi, justifiant son choix dans un communiqué.

United a déclaré avoir choisi de voler dix minutes de l’aéroport de Manchester à l’aéroport d’East Midlands en raison du trafic sur la M6, et a répondu aux critiques en énumérant les initiatives du club qu’ils ont mises en place pour lutter contre le changement climatique.

Une politique d’achat d’électricité verte certifiée pour tous les bâtiments et installations du club. Obtention de la certification Carbon Trust Standard pour la sixième année consécutive en 2020. Obtention de 12 années consécutives de réduction d’énergie et de carbone grâce au Manchester United Energy & Carbon Reduction Programme. émissions de carbone de plus de 2 700 tonnes depuis 2008.

Cependant, les éco-guerriers ont critiqué United pour avoir pratiquement fait tout leur possible pour aider la planète en utilisant un jet pour faire le court trajet jusqu’à Leicester.

Le transport aérien est l’un des principaux contributeurs au problème mondial, avec des chiffres rapportés selon lesquels l’aviation est désormais responsable d’environ 2% de toutes les émissions de carbone mondiales.

Et Vince, le président de Forest Green, le club de football le plus respectueux de l’environnement, était impitoyable lorsqu’il s’agissait de discuter du vol de United.

Il dit que le plus grand club de football du monde devrait donner le meilleur exemple.

« C’était juste choquant pour moi, 100 miles, ce n’est rien », a-t-il déclaré à White et Jordan sur talkSPORT.

GETTY

Forest Green est reconnu par la FIFA comme étant le club de football le plus vert au monde

« Le football reçoit beaucoup de critiques, en particulier autour de l’environnement. Il est largement dit que le football ne peut pas devenir correctement vert en raison des déplacements vers des matchs internationaux et des déplacements des fans.

«Ici, vous avez un jeu domestique et une très courte distance, et c’est la chose la plus terrible à faire de choisir de voler au lieu de conduire.

« Si la M6 était fermée, nous avons d’autres routes, n’est-ce pas ? Il existe d’autres moyens de contourner cela. Et je ne pense pas qu’il s’agissait de trucs du moment, je ne pense pas que cela puisse être fait aussi rapidement.

« Voler à 100 miles est un acte flagrant. C’est du vandalisme climatique aveugle.

GETTY

Le terrain New Lawn de Forest Green est l’un des stades de football les plus respectueux de l’environnement au monde, avec le premier terrain biologique au monde, des aliments végétaliens et des panneaux solaires fournissant 25 % de l’énergie nécessaire pour l’alimenter chaque jour.

«C’est un grand club dans un sport qui a pour rôle de convaincre les gens de ce qu’ils doivent faire pour lutter contre la crise climatique. et c’est un terrible exemple à donner

« Chaque organisation a la responsabilité de réduire son empreinte carbone, c’est un fait.

« Mais ce qui est unique avec les clubs de football, en particulier la taille de Man United, c’est qu’ils ont une plate-forme. Ils ont des millions d’adeptes et les gens consultent le club.

« Ils s’inspirent d’eux, donc c’est une chose terrible à faire ».

Étant donné que la COP26 – la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se déroule du 31 octobre au 12 novembre – approche à grands pas et que les organisations sont soumises à une pression croissante pour réduire leur empreinte carbone, cela soulève la question de savoir si les clubs de football en font assez pour aider le environnement.

♻️ Nous sommes fiers d’envoyer zéro déchet à la décharge et encourageons les fans à faire leur part en recyclant lorsqu’ils sont au stade. Jetez un œil à notre guide utile avant d’assister au match net zéro carbone de dimanche. pic.twitter.com/Kdn8zwpGXh – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 18 septembre 2021

Il y a eu un effort dans le monde du football pour devenir plus vert, un exemple étant Tottenham de Daniel Levy qui accueille le premier grand match zéro carbone net au monde.

Les fans des Spurs ont été encouragés à faire du vélo ou à utiliser les transports en commun pour se rendre au match, et le club a fourni des options de nourriture à base de plantes sur ses stands et a utilisé de l’énergie verte pour alimenter le match.

Mais alors que United a déjà fait un effort pour être plus durable, le choix d’utiliser un avion pour faire un voyage si court montre que l’engagement de leur part, et probablement d’autres clubs de football, n’est pas encore là.

Jouez à talkSPORT’S Big5 pour gagner gros

JOUEZ ICI et vous pourriez… Gagner une part de 5 000 £ 5 choix rapides et décider de 3 changeurs de jeu Les inscriptions coûtent 5 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org