Manchester United adopte une stratégie de transfert pour faciliter les signatures de gros sous cet été – Man United News And Transfer News

Manchester United a fait deux de ses signatures les plus convoitées de l’histoire récente cet été.

Avec Jadon Sancho et Raphael Varane, le club a réussi à acquérir les meilleurs à leurs postes respectifs.

Sancho est sur le radar de United depuis qu’il est à Manchester City. Le joueur de 21 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs meneurs de jeu d’Europe et justifie son prix de 73 millions de livres sterling.

Varane, en revanche, est un vainqueur en série.

Le Français a presque tout gagné en club et au niveau international et a hâte de relever un nouveau défi en Premier League.

A 40 millions d’euros, United fait en effet une bonne affaire !

On a beaucoup parlé des commentaires de Jurgen Klopp sur les finances de Man United.

Lors de sa récente conférence de presse d’avant-match, Klopp a été interrogé sur les dépenses des autres clubs cet été.

Il a déclaré : « Nous connaissons tous la situation de Chelsea et City et du PSG. Ce que fait United, je ne sais pas comment ils l’ont fait.

« Nous avons notre propre façon de le faire. Nous sommes autorisés à dépenser l’argent que nous gagnons, ce que nous avons toujours fait.

«Je ne suis jamais surpris de la puissance financière de Chelsea, City ou United. Je suis ici depuis assez longtemps pour savoir qu’ils trouvent toujours une solution à ces problèmes.

La suggestion de Klopp selon laquelle United fonctionne de la même manière que des clubs comme Chelsea, Manchester City et Paris Saint-Germain ne pourrait pas être plus fausse.

Contrairement aux clubs restants qui sont soutenus par la richesse de l’État ou des oligarques, la situation financière saine de United est due à leurs prouesses commerciales.

Selon ., les revenus de United en 2019-2020 étaient de 509 millions de livres sterling, soit plus que n’importe quel club de Premier League.

COVID-19 a peut-être coûté au club environ 150 millions de livres sterling de revenus attendus, mais l’augmentation des retours commerciaux a certainement compensé leur perte.

United prévoyait une signature de chapiteau cet été, mais en a obtenu davantage en raison de la structure des accords.

Le Borussia Dortmund et le Real Madrid étaient ouverts à recevoir le paiement en plusieurs fois.

Il est beaucoup plus facile de faire un gros achat lorsque le coup est étalé.

Les termes exacts ne restent connus que de ceux qui ont vu les documents officiels, mais s’ils sont répartis également, les dépenses de United pour les deux joueurs cet été s’élèvent à un peu plus de 23,5 millions de livres sterling.

Plus tôt cette année, un rapport incroyable du blogueur financier Swiss Ramble a souligné le montant énorme retiré du club par les Glazers au cours des cinq années précédant 2020.

De plus, au cours des 5 années jusqu’en 2020, aucun propriétaire de la Premier League n’a retiré plus d’argent que les 133 millions de livres sterling du #MUFC (dividendes 112 millions de livres sterling, rachat d’actions de 21 millions de livres sterling). À l’opposé, certains propriétaires ont investi des fonds importants : #EFC 348 millions de livres sterling, #AVFC 337 millions de livres sterling et #CFC 255 millions de livres sterling. pic.twitter.com/S57LsZgddt

– Swiss Ramble (@SwissRamble) 22 juin 2021