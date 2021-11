Manchester United annonce officiellement la nomination de Ralf Rangnick – Man United News And Transfer News

Manchester United a officiellement confirmé et annoncé l’arrivée de Ralf Rangnick en tant que manager par intérim, pour le plus grand plaisir des fans.

Le manager allemand restera jusqu’en juin dans son rôle, puis passera les deux années suivantes dans un rôle consultatif pour régler la structure du club.

Selon le site officiel du club, John Murtough a déclaré : « Ralf est l’un des entraîneurs et des innovateurs les plus respectés du football européen. Il était notre candidat numéro un pour l’intérim manager, reflétant le leadership inestimable et les compétences techniques qu’il apportera de près de quatre décennies d’expérience en gestion et en coaching.

« Tout le monde au club est impatient de travailler avec lui au cours de la saison à venir, puis pendant deux ans supplémentaires dans son rôle de conseiller. »

Rangnick a également déclaré : « Je suis ravi de rejoindre Manchester United et je me concentre sur la réussite de cette saison pour le club.

« L’équipe est pleine de talent et a un bon équilibre entre jeunesse et expérience. Tous mes efforts au cours des six prochains mois seront d’aider ces joueurs à réaliser leur potentiel, à la fois individuellement et, surtout, en équipe.

« Au-delà de cela, j’ai hâte de soutenir les objectifs à long terme du club sur une base de conseil. »

Il est entendu que le personnel de Rangnick ressemblera à :

Rangnick est autorisé à faire venir un « petit nombre » de son propre personnel, mais on s’attend à ce que Carrick, Phelan, McKenna et Hartis restent également. – Rob Dawson (@RobDawsonESPN) 29 novembre 2021

Les fans de Manchester United ont réagi positivement à la nouvelle :

Bienvenue dans le plus grand club de football du monde, le parrain du coaching allemand. pic.twitter.com/QloKCyfUWh – UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) 29 novembre 2021

RANGNICKKKKKKKK ❤️pic.twitter.com/o1kxFyLXYH – ً (@TheFergusonWay) 29 novembre 2021

Bienvenue don Ralf pic.twitter.com/JbH6OZ2zzZ – RiZzy🔴 (@RiZzyUTD) 29 novembre 2021

Les grands de United avaient aussi ceci à dire :

« Tous mes efforts au cours des six prochains mois seront d’aider ces joueurs à réaliser leur potentiel, à la fois individuellement et, le plus important, en tant qu’ÉQUIPE » ⬆️⬆️⬆️⬆️ Bienvenue Ralf Rangnick https://t.co/yniVUOTq0P – Rio Ferdinand (@rioferdy5) 29 novembre 2021

Bienvenue dans le plus grand club de football du monde Ralf Rangnick. Un contrat de 6 mois pour coacher l’équipe Un contrat de 2 ans pour entraîner le club ️ – Gary Neville (@GNev2) 29 novembre 2021

Rangnick est clairement le choix populaire des supporters qui comprennent la difficulté d’embaucher un manager permanent à mi-saison.

Typiquement, c’est quelque chose qui ne peut être fait que si les cibles managériales ne sont pas liées à un club, comme avec Zinedine Zidane.

Malheureusement, le manager français n’avait aucun intérêt pour la Premier League et semble attendre les emplois internationaux du PSG ou de la France.

Mauricio Pochettino et Erik ten Hag, les deux managers qui seraient sur les radars de United, n’ont pu être convaincus de se séparer de leurs projets actuels qu’à l’été.

Avec Rangnick jouant un rôle dans le choix du prochain manager de United, il sera intéressant de voir quel manager il préfère.

Les fans seront probablement satisfaits de l’un ou l’autre de ces rendez-vous à long terme, mais on a le sentiment qu’il se pencherait davantage sur Ten Hag étant donné leurs similitudes dans les styles de jeu.