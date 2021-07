Manchester United annoncera bientôt Jadon Sancho avec “seulement de la paperasse” à remplir sur le transfert de 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund, révèle Ole Gunnar Solskjaer qui répond aux rapports de Raphael Varane

in

Manchester United s’attend à annoncer bientôt la signature de Jadon Sancho, avec seulement de la paperasse séparant l’ailier anglais de son transfert à Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer a révélé dimanche que l’accord pour la star du Borussia Dortmund était presque conclu, et a également répondu aux informations concernant un accord pour Raphael Varane.

getty

Ole Gunnar Solskjaer a fait aux supporters agités de Man United une mise à jour bien nécessaire sur leurs objectifs de transfert

United a lancé sa campagne de pré-saison avec une victoire 2-1 sur Derby County de Wayne Rooney à Pride Park.

Solskjaer s’est adressé aux médias après le match et a parlé ouvertement des objectifs de transfert du club, ainsi que de l’avenir de Jesse Lingard.

Le Norvégien a salué Lingard pour sa performance contre les Rams, lors de son premier match avec les Red Devils en 190 jours, et a déclaré que l’objectif de West Ham faisait partie de ses plans pour la saison.

Mais il a également donné aux fans ce qu’ils attendaient – ​​une mise à jour sur le déménagement imminent de Sancho à Old Trafford.

.

Solskjaer a révélé que la signature de Sancho par Man United était presque terminée

Les géants de la Premier League ont déjà confirmé avoir conclu un accord sur un accord pour l’ailier du Borussia Dortmund, estimé à environ 73 millions de livres sterling pour un joueur pour lequel ils ont été cités à 100 millions de livres sterling pour l’été dernier.

Mais une semaine s’est écoulée depuis cette annonce, sans aucune nouvelle officielle sur l’accord, et les supporters s’agitent.

Les réponses aux messages de United sur Twitter lors du match amical du Derby étaient jonchées de messages de fans pour “annoncer Sancho”.

Et Solskjaer a révélé après le match qu’ils ne devraient pas avoir à attendre plus longtemps.

“Il y a quelques choses sur la paperasse et nous espérons pouvoir annoncer un joueur sur lequel on a beaucoup écrit”, a déclaré le patron de United.

«Mais nous y travaillons toujours. Je ne pense pas que ce soit un secret que nous ayons passé un accord avec Dortmund, mais toute la paperasse n’a pas été faite, il est donc toujours un joueur de Dortmund.

.

Sancho reviendra en Premier League avec Manchester United après quatre superbes années au Borussia Dortmund, où il a réussi 50 buts et 64 passes décisives en 137 matchs.

“Je parlerai des joueurs que nous signons lorsque nous les avons signés et non lorsqu’ils sont avec d’autres clubs.”

Solskjaer a ensuite été interrogé sur les rumeurs entourant le défenseur du Real Madrid Varane, affirmant qu’ils avaient déjà conclu un accord de 50 millions de livres sterling pour le vainqueur de la Coupe du monde française.

Il n’y a pas eu non plus de mot officiel sur ces rumeurs, et lorsqu’on lui a demandé à quel point United était proche de la signature de Varane, le manager a répondu :

“Haha… pareil encore !”

Solskjaer a ajouté : “Nous voulons avoir une équipe solide, nous voulons relever des défis et nous voulons nous améliorer par rapport à la saison dernière.”

getty

La cible à long terme de Man United, Varane, a été fortement liée au transfert du Real Madrid à Old Trafford cet été

United a également été lié à un transfert pour l’arrière latéral anglais Kieran Trippier au milieu des affirmations selon lesquelles le vainqueur du titre de l’Atletico Madrid LaLiga est “désespéré” pour un retour en Premier League cet été.

La légende d’Arsenal Ray Parlour a rejoint talkSPORT pour discuter de ce qui pourrait être un autre été de grosses dépenses pour les Red Devils, et a déclaré que les ajouts de Sancho, Varane et Trippier les verraient défier Man City pour le titre cette saison.

“Certes, Varane est un joueur de grande qualité, j’ai été vraiment impressionné par lui pendant les Euros, c’est un excellent défenseur et ce sera une excellente signature pour Manchester United”, a déclaré l’expert lors du talkSPORT Breakfast de vendredi.

« Nous savons ce que Trippier peut faire. Cela signifie que Man United pourrait jouer trois à l’arrière et bien que Wan-Bissaka soit l’homme principal, Trippier peut également jouer à l’arrière gauche, donc il est une très bonne couverture et c’est aussi un grand pro.

.

Sancho est sur le point de rejoindre Rashford à Old Trafford

«Il a été excellent dans le camp anglais et il est très expérimenté maintenant après deux excellentes années à l’Atletico, il sera donc une autre bonne signature pour l’argent.

“C’est ce que Man United doit faire, ils doivent rivaliser et se rapprocher de Man City. Vous ne pouvez pas rester immobile en Premier League.

“Maguire et Stones étaient un très bon partenariat pendant les Euros et je peux imaginer que Maguire et Varane seront un partenariat décent.

« Si vous avez une bonne défense, vous avez toujours une chance, et avec les joueurs offensifs qu’ils ont, et avec l’arrivée de Sancho, cela leur donnera une bien meilleure chance de se rapprocher et de se battre pour ce titre. “