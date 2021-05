Manchester United approche Getafe au sujet du transfert du milieu de terrain Mauro Arambarri ri .

Solskjaer a l’œil sur les renforts de milieu de terrain (Photo: .)

Manchester United a pris contact avec Getafe au sujet d’un éventuel transfert du milieu de terrain Mauro Arambarri.

Après avoir assuré l’avenir d’Edinson Cavani pour une autre année, United est impatient de renforcer d’autres domaines de son équipe avant la saison prochaine avec un nouveau demi-centre et un ailier droit considérés comme étant en haut de leur liste de priorités.

Le club envisagerait également de se renforcer au milieu de terrain, AS signalant un intérêt sérieux d’Old Trafford pour l’international uruguayen Arambarri.

United a informé Getafe de son intérêt avant la fenêtre de transfert estivale, l’AS ajoutant que le joueur correspond au profil du joueur Ole Gunnar Solskjaer veut ajouter à son équipe.

Arambarri a une clause de libération de 25 millions d’euros avec l’Atletico Madrid également attaché au milieu de terrain. Le joueur de 25 ans a disputé 34 matches avec Getafe cette saison, marquant trois buts.

Arambarri fermement sur le radar de United (Photo: .)

United a également été lié à un déménagement pour la star de West Ham United, Declan Rice, à l’approche de l’été, l’ancien capitaine du club Roy Keane soulignant récemment la nécessité de mettre à niveau sérieusement les options actuelles Scott McTominay et Fred.

“ Toutes les lacunes de United ont été révélées au cours des deux derniers jours ”, a déclaré Keane à Sky Sports après que la paire se soit battue lors de la défaite 4-2 de mercredi contre Liverpool.

«Ce soir, il n’y avait pas assez de qualité. Mais l’autre inquiétude est que Liverpool aurait pu en marquer six ou sept. Nous avons fait l’éloge de United ces derniers mois, mais cette équipe est tellement à court de rivaliser avec Man City pour le titre.

«Je regarde juste la performance ce soir des deux milieux de terrain. McTominay est un bon joueur honnête, et ils ont Fred.

“ Tant que ces deux joueurs joueront au milieu de terrain pour Manchester United, ils ne gagneront pas de gros trophées. ”



