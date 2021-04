Manchester United, Arsenal et Tottenham “ quittent l’European Club Association ” alors qu’Ed Woodward quitte ses fonctions de direction à l’UEFA au milieu des plans pour la Super League européenne

Manchester United, Arsenal et Tottenham auraient tous quitté l’European Club Association alors que le trio de Premier League et neuf autres clubs prévoyaient de créer une Super League.

Le monde du football a été stupéfait lorsque 12 clubs européens ont annoncé une Super League séparative qui remplacerait leur participation à l’UEFA Champions League.

Des personnalités comme Manchester United, Tottenham et Liverpool se sont inscrites pour la nouvelle compétition

Man United, Arsenal et Tottenham, ainsi que les autres équipes de Premier League Chelsea, Liverpool et Manchester City, faisaient partie de la douzaine de clubs qui allaient à l’encontre du désir de la CEA de ne pas poursuivre la ligue séparatiste.

Le Manchester Evening News rapporte que les Red Devils ont maintenant quitté l’organisation représentant les 246 principaux clubs européens et que le directeur général Ed Woodward a quitté son rôle au Conseil stratégique du football professionnel de l’UEFA.

ESPN, selon le Daily Mail, rapporte qu’Arsenal et les Spurs ont également quitté l’organisation, le PDG de Gunners, Vinai Venkatesham, démissionnant de son rôle au conseil d’administration de l’organisation.

Pendant ce temps, il est entendu que la Juventus a quitté l’ECA, le propriétaire Andrea Agnelli quittant son rôle de président de l’organisation et son poste au Comité exécutif de l’UEFA.

Woodward, chef de la direction de Man United, est la victime la plus médiatisée de l’UEFA

Le propriétaire de Man United, Joel Glazer, est l’un des quatre vice-présidents au sommet de la hiérarchie de la Super League européenne, tandis qu’Agnelli, John W Henry de Liverpool et Stan Kroenke d’Arsenal sont également les adjoints du président de l’ESL Florentino Perez du Real Madrid.

Dans une déclaration commune publiée par les 12 «membres fondateurs», Glazer a déclaré: «En réunissant les plus grands clubs et joueurs du monde pour qu’ils s’affrontent tout au long de la saison, la Super League ouvrira un nouveau chapitre pour le football européen, garantissant la compétition et les installations, et un soutien financier accru pour la pyramide du football au sens large. »

La nouvelle compétition verra les clubs disputer des matchs européens en milieu de semaine dans une ligue de 20 équipes. Les membres fondateurs se qualifieront automatiquement chaque année avec trois autres. Les cinq places restantes verront les équipes se qualifier au mérite.

Les équipes seront divisées en deux groupes de dix, les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifiant pour les quarts de finale avec des barrages pour décider que les autres équipes atteindront les huitièmes de finale.

Comment fonctionnera la Super League européenne

Ce sera une nouvelle compétition européenne entre 20 meilleurs clubs

L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que 12 fondateurs initiaux.

Trois autres clubs fondateurs se joindront tandis que cinq autres équipes se qualifieront chaque année en fonction des réalisations de la saison précédente.

Les matchs se joueront en milieu de semaine et tous les clubs resteront dans leurs ligues nationales

Il y aura deux groupes de 10 clubs chacun, jouant des matches à domicile et à l’extérieur au sein du groupe chaque année

Les trois premiers de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale

Les équipes terminant quatrième et cinquième s’affronteront ensuite dans un barrage à deux pour les quarts de finale restants.

Un format à élimination directe à deux manches sera ensuite utilisé pour atteindre la finale à la fin du mois de mai, qui se déroulera en un seul match sur un terrain neutre.

La FIFA, l’UEFA, la Premier League et la Football Association ont tous condamné cette décision et ont menacé de poursuites judiciaires contre les équipes.

Cependant, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain ne se sont pas inscrits à l’ESL.