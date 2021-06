Manchester United augmente l’offre de Jadon Sancho et se rapproche de l’évaluation “à prendre ou à laisser” du Borussia Dortmund de la star anglaise

in

Manchester United a renouvelé son offre pour Jadon Sancho d’une valeur de 72,6 millions de livres sterling.

Les Red Devils ont fait de l’ailier du Borussia Dortmund leur principal objectif de transfert cet été après avoir échoué à le faire atterrir l’année dernière.

Sancho n’a joué que six minutes d’action pour l’Angleterre à l’Euro 2020

talkSPORT a rapporté dimanche que le club allemand avait fixé aux Red Devils un prix demandé “à prendre ou à laisser” de 77 millions de livres sterling (environ 90 millions d’euros) plus des ajouts.

Sancho aurait convenu de conditions personnelles avec Man United, mais les géants de la Premier League n’ont pas encore accepté les demandes de son club.

La BBC rapporte que la dernière offre du club est de 72,6 millions de livres sterling, juste en deçà de l’évaluation.

Bien que le rapport ajoute qu’il est peu probable qu’il soit accepté, on pense de plus en plus qu’il sera achevé cet été.

GETTY

Sancho semble se diriger vers Man United cet été

United a tenté de signer Sancho l’été dernier mais n’était pas disposé à payer le prix demandé par Dortmund, qui dépassait 100 millions de livres sterling.

L’ailier est actuellement avec l’Angleterre à l’Euro 2020, mais n’a joué que six minutes de football jusqu’à présent.

Le journaliste Mark Langdon a déclaré à talkSPORT: «Ils ont l’argent pour pouvoir signer cette signature. L’aile droite est un domaine qu’ils cherchent à améliorer.

Sancho a aidé le Borussia Dortmund à terminer troisième et à soulever le Pokal

« Le seul inconvénient est qu’il a tendance à être à son meilleur lorsqu’il a une connexion avec un arrière latéral et que Wan-Bissaka n’est pas le meilleur en attaque.

«Ils ont également été liés à Trippier pour leur donner une impulsion à l’arrière. Signer Sancho vaudrait la peine de payer (les frais).

“Il remplit un domaine où ils ont besoin d’un joueur fort.”