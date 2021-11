Manchester United aura «beaucoup de colère» dans son vestiaire après de mauvaises performances et un manque de rotation d’Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré l’ancien défenseur de la Premier League Martin Keown

Martin Keown pense qu’il y aura « beaucoup de colère » dans le vestiaire de Manchester United après leurs mauvaises performances ces derniers temps, les joueurs marginaux se demandant pourquoi ils n’ont pas d’opportunité.

United n’a pas été à son meilleur en Premier League, réalisant des performances dérisoires contre ses rivaux Liverpool et Manchester City.

Solskjaer pourrait payer le prix de mauvaises performances

Malgré cela, le patron Ole Gunnar Solskjaer est resté en grande partie avec la même équipe, laissant Donny van de Beek et Jesse Lingard dans le froid.

Cela a conduit des gens comme van de Beek et Lingard qui auraient demandé à passer à autre chose en janvier, tandis que ce dernier a laissé tomber un gros indice sur l’endroit où pourrait se trouver son avenir.

Et l’ancien défenseur d’Arsenal, Keown, insiste sur le fait que le Norvégien doit utiliser davantage son équipe – ou risquer d’être limogé.

Il a déclaré à talkSPORT: « Quand ils gagnent des matchs, je pense qu’il est plus facile de regarder les goûts de [Alex] Telles, et [Donny] van de Beek, et [Juan] Mata, et [Phil] Jones, et de dire : « D’accord, nous ne vous choisissons pas parce que nous gagnons des matchs ».

Les fans ont réclamé que Van de Beek ait une chance dans la première équipe

« Mais maintenant, ce vestiaire doit s’intéresser à ce qui se passe à l’intérieur car il y aura beaucoup de colère, personne n’en retirera de joie.

« Les 11 qu’il choisit ne gagnent pas et l’équipe, non plus, ne reçoit aucune récompense.

« Il doit maintenant y avoir des changements dans le personnel. Ou, en fin de compte, ils changent de manager.

Lingard a à peine joué cette saison et voudrait quitter le club

United affrontera Watford samedi et, après une série de six défaites en 12 matchs, Solskjaer tient à renverser la vapeur, car il subit une pression croissante à Old Trafford.

Et il aurait eu des entretiens avec certains de ses joueurs clés, dont Cristiano Ronaldo, le capitaine Harry Maguire et Bruno Fernandes, jeudi alors qu’il tentait de remettre le club sur les rails.

Le Daily Mail rapporte que Luke Shaw, Victor Lindelof et Nemanja Matic ont également participé à la réunion, qui a eu lieu sur le terrain d’entraînement du club.