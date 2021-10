Manchester United bat Tottenham dans la moyenne, juste retardé le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, déclare Gabriel Agbonlahor alors que les rumeurs d’Antonio Conte persistent

Gabby Agbonlahor insiste sur le fait que Manchester United a retardé l’inévitable d’Ole Gunnar Solskjaer, malgré une victoire contre une équipe de Tottenham « moyenne ».

Solskjaer se bat pour son travail après l’humiliation 5-0 du week-end dernier par Liverpool, mais comme cela a été si souvent le cas pendant son règne à United, son équipe a obtenu un résultat quand il en avait le plus besoin.

Solskjaer célèbre après que ses joueurs de United ont battu les Spurs 3-0

Un but brillant de Cristiano Ronaldo – son 11e contre Tottenham, le plus grand adversaire anglais – et des frappes d’Edinson Cavani et Marcus Rashford en seconde période ont permis à United de s’imposer 3-0 dans le nord de Londres et ont donné un peu de souffle au Norvégien. espacer.

Il ne sera pas encore sorti du bois, cependant, avec un voyage en Ligue des champions à l’Atalanta et le derby de Manchester à venir la semaine prochaine.

Bien que le Norvégien ait peut-être allégé la pression sur lui-même, Agbonlahor craint toujours que la faux ne se profile toujours au-dessus du héros de 1999.

« Les joueurs ont joué pour lui aujourd’hui », a déclaré Agbonlahor lors de GameDay: Your Verdict. «Dès la première seconde du match, ils se sont battus. Ils se battaient pour Solskjaer.

La volée spectaculaire de Ronaldo a mis les Diables rouges sur la voie de la victoire

Ce fut un après-midi vraiment horrible pour les Spurs dans le nord de Londres plutôt qu’une performance spéciale de United

«C’était la formation évidente à jouer; vos défenseurs ont du mal, si vous avez du mal à garder les draps propres, qu’allez-vous faire ?

« Vous allez passer cinq à l’arrière, ce n’est pas sorcier. Je l’ai dit en milieu de semaine, jouez cinq à l’arrière, arrêtez les buts et vous avez des buteurs dans votre équipe.

« Vous auriez pu jouer Ronaldo, Cavani, Greenwood ou Rashford comme vos deux attaquants car ils auraient marqué aujourd’hui.

«Rashford arrive sur les scores, vous jouez contre une équipe des Spurs très moyenne. Fondamentalement, pour moi, cela ne fait que prolonger ce qui va se passer.

« Ole va quitter Manchester United, mais vous devez lui donner le mérite d’avoir obtenu le résultat aujourd’hui. »

Rashford est venu et a rendu le résultat final encore plus emphatique

Antonio Conte aurait attendu dans les coulisses pour prendre le relais après avoir été «sondé» par le conseil d’administration de United, malgré le fait que Solskjaer ait obtenu les trois points d’une importance vitale.

Si le ‘Baby-Faced Assassin’ aura apprécié sa soirée, on ne peut pas en dire autant de son homologue Nuno.

Les fans de Tottenham se sont retournés contre leur patron en scandant « vous ne savez pas ce que vous faites » et ont exprimé leurs sentiments clairement à temps plein avec un grand chœur de huées.