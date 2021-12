Manchester United bat Tottenham et West Ham en Ligue des champions alors que Newcastle évite la relégation et Man City bat Chelsea et Liverpool

Noël est arrivé tôt si vous êtes un fan de Manchester City, Man United ou Newcastle.

C’est parce que le célèbre talkSPORT Super Computer prédit une très bonne année pour votre club.

Bernardo Silva a illuminé la Premier League jusqu’à présent cette saison

Nous avons officiellement atteint cette partie de la saison où le tableau de la Premier League semble correct : la crème monte au sommet et nous avons une bonne idée de qui se bat pour quoi.

La course au titre devrait être une bataille à trois entre Chelsea, Liverpool et Man City, qui sont tous séparés par deux maigres points au sommet.

City est le leader actuel après cinq victoires consécutives – et les hommes de Pep Guardiola semblent imparables en ce moment.

Une crise de blessures a vu la forme de Chelsea chuter, et bien que Liverpool ait époustouflé les équipes, elles traînent toujours City d’un point et font face à l’absence des hommes vedettes Mohamed Salah et Sadio Mane au début de la Coupe d’Afrique des Nations.

Salah est le meilleur buteur de la Premier League mais les Reds seront bientôt sans lui

Pendant ce temps, cette précieuse quatrième place en Ligue des champions sera probablement occupée par Arsenal, Man United, Tottenham ou West Ham.

Les Hammers sont en pole position, mais malgré les récentes victoires contre Liverpool et Chelsea, le manager David Moyes ne prend pas de l’avance.

Il a déclaré à talkSPORT: « Nous nous sommes améliorés et cela m’a donné confiance que nous pouvons défier les quatre premiers.

«Je ne pourrais jamais me retourner et dire que nous serons une des quatre meilleures équipes, pas là où nous en sommes en ce moment.

« Je pense que la régularité pour rester dans le top huit nous donnera toujours une chance de voir ce que nous pouvons faire. »

West Ham a montré que la sixième place de la saison dernière n’était pas un hasard

Arsenal s’était remis de son terrible début de saison, mais une série de trois défaites lors de ses quatre derniers matchs a sérieusement entamé les chances des Gunners.

Tottenham peut accéder aux places de la Ligue des champions en remportant son match en main, après avoir connu une mini-reprise de la ligue sous la direction du nouveau manager Antonio Conte, malgré les difficultés de Harry Kane.

Et Manchester United semble s’être amélioré après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le manager par intérim Michael Carrick a obtenu un match nul à Chelsea et une victoire contre Arsenal, avant que le nouveau patron par intérim Ralf Rangnick ne supervise une victoire contre Crystal Palace lors de son premier match en charge.

Rangnick peut-il libérer l’énorme potentiel de United ?

A l’autre bout du tableau, personne ne semble certain d’être relégué, ce qui est rare à cette étape de la campagne.

Newcastle et Norwich ont tous deux repris leurs activités à la suite des nominations à la direction d’Eddie Howe et de Dean Smith respectivement.

Seuls trois points séparent ces deux clubs et Burnley de Watford en 16e position, tandis que Southampton, Leeds, Crystal Palace et Brentford regarderont tous par-dessus leurs épaules.

C’est donc vraiment tout à jouer alors que nous approchons de la mi-parcours. Voici comment le Super Computer s’attend à ce que les choses se déroulent…

Voici à quoi pourrait ressembler la Premier League d’ici mai