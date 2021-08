Manchester United bat un record alors que Mason Greenwood leur offre une victoire chanceuse, tandis que les fans font la fête avec la star de Cristiano Ronaldo et des Wolves, Adama Traoré, mais sans produit final

Manchester United a remporté une heureuse victoire 1-0 sur les Wolves en battant le record de la plus longue course à l’extérieur sans défaite de l’histoire du football anglais.

Mason Greenwood a marqué le vainqueur en retard, mais des questions seront soulevées sur leur performance à Molineux.

Greenwood célèbre son vainqueur contre les Wolves

Les hôtes de Bruno Lage ont ravi la foule avec leur course directe et leur habileté mais, tout comme contre Tottenham, ils ont pu trouver le produit final.

Ils ont devancé United alors qu’ils les intimidaient au comptoir avec le brillant d’Adama Traoré et les compétences du talent barcelonais prêté Francisco Trincao.

En fin de compte, cependant, être clinique était important et après un superbe double arrêt de David de Gea, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont marqué le but qui comptait le plus.

La frappe de Greenwood a réussi à dépasser Jose Sa, laissant les Wolves sans but après trois matchs, bien qu’impressionnants lors de leur début de saison.

Traoré a été une menace tout l’après-midi et a causé des problèmes à United

Trincao a vu un de ses tirs dégagé sur la ligne de but

Les loups avaient Manchester United dans les cordes au début du match avec leurs contre-attaques causant toutes sortes de problèmes.

Le premier a vu Trarore séparer Fred et Paul Pogba avant que Raul Jimenez ne tire directement sur De Gea.

Quelques instants plus tard, Aaron Wan-Bissaka a dû faire un tacle pour sauver le but alors que le tir de Trincao battait De Gea mais a été coupé avant de franchir la ligne de but.

Et une autre course et tir de Traoré a raté la cible quelques instants plus tard alors qu’il donnait à United un temps torride dès le départ.

Les Red Devils ont peut-être eu Raphael Varane dans leur onze de départ pour la première fois, mais même lui a eu du mal à arrêter l’Espagnol, déviant l’un de ses tirs sans faute.

United aurait ses chances avec Jadon Sancho, faisant également sa dette complète, ratant la cible et Fernandes voyant un but refusé pour hors-jeu.

Et ce dernier a montré ses frustrations en étant réservé pour dissidence avant la pause alors que les Wolves se battaient sans relâche à domicile.

Fernandes a fait une figure frustrée tout l’après-midi

Les supporters se sont amusés avec une découpe de Cristiano Ronaldo dans les tribunes de Molineux

Les fans de United ont peut-être ri dans les gradins, faisant la fête avec une découpe en carton du héros de retour Ronaldo, mais ils n’avaient pas grand-chose à sourire au fur et à mesure que le match avançait.

Trincao, Traoré et Jimenez ont fait des Wolves une énorme menace sur le comptoir.

Leur plus grande chance, cependant, est tombée sur Saiss et De Gea a réussi deux arrêts époustouflants pour priver le Marocain d’un corner.

Mais les loups regretteraient leur prolifigation alors que leurs adversaires revendiquaient un vainqueur controversé.

Ruben Neves pensait qu’il avait été victime d’une faute de Pogba, mais les Red Devils ont continué à jouer et la frappe de Greenwood vers le but a touché le fond des filets alors que Jose Sa n’a pas réussi à maîtriser le tir.

Cela fait maintenant 28 matchs de haut niveau sans défaite pour Manchester United et leur équipe est sur le point de devenir encore plus forte.

Les joueurs de United ont célébré sauvagement alors que Greenwood a remporté le vainqueur

