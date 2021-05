Manchester United battu par Villarreal lors d’une incroyable séance de tirs au but de la finale de la Ligue Europa alors que Bruno Fernandes pleure sur le terrain après que David de Gea voit un penalty crucial sauvé

Bruno Fernandes a été laissé en larmes après que David De Gea a raté un penalty crucial lors de leur fusillade alors que Villarreal battait Manchester United 11-10 aux tirs au but après un match nul 1-1.

Edinson Cavani a annulé la frappe de Gerard Moreno en première période pour égaliser United dans un Gdansk trempé par la pluie.

.

David De Gea regarde avec horreur alors que son penalty a été sauvé par Geronimo Rulli pour sceller la finale de la Ligue Europa à Gdansk

L’équipe de Premier League a eu la chance de remporter le trophée, mais Marcus Rashford a bouffé ses lignes à seulement neuf mètres du but – un échec qui “ lui donnera des cauchemars ” selon l’ancien international anglais Dean Ashton.

Le temps supplémentaire s’est passé sans incident, avec Villarreal de plus en plus confiant, avant que chaque joueur de champ n’intensifie et termine à 12 mètres.

La responsabilité est tombée sur les gardiens de but et, après avoir fracassé le ballon dans le toit du filet, Geronimo Rulli a sauté bas sur sa gauche pour empêcher la frappe de De Gea.

Alors que les joueurs du “ sous-marin jaune ” tombaient à genoux pour célébrer et qu’Unai Emery se préparait à soulever son quatrième trophée de la Ligue Europa, l’équipe United se demandait si.

.

Bruno Fernandes a été laissé en larmes sur le terrain alors que Manchester United n’a pas réussi à capitaliser contre les adversaires espagnols

Le manque d’urgence des joueurs et de Solskjaer lui-même – qui a fait très peu de changements avant la fin des 120 minutes – était quelque peu déconcertant et a finalement coûté aux géants déchus assiégés et battus.

Villarreal a pris la tête quand Edinson Cavani a fait tomber Gerard Moreno après avoir tenté de repérer et d’aider l’effort défensif.

Pourtant, le vétéran uruguayen a donné un coup franc et Dani Parejo a trouvé Moreno dans la surface avec un délicieux coup franc, que l’Espagnol a adroitement poussé à son compatriote David De Gea, mais Dean Ashton n’était pas satisfait de la défense United.

.

Gerard Moreno s’est libéré de Luke Shaw et de Victor Lindelof pour donner à Villarreal la tête à Gdansk

“Luke Shaw, je suis désolé, vous avez perdu votre homme”, a déclaré Ashton à propos du devoir de commentaire pour talkSPORT. «Lindelof ne se retourne même pas pour voir où est le danger!

«Avec ces coups francs, il n’est pas bon de tomber sans repérer une chemise jaune.

«Assurez-vous d’avoir un bon angle de corps et assurez-vous que personne ne vous traverse. En ce sens, la défense était très, très médiocre.

Ole Gunnar Solskjaer a fait une figure frustrée sur la ligne de touche à Gdansk, bien conscient qu’il a dû faire appel à la tactique pour ramener son équipe United dans le match après avoir pris du retard.

.

Dean Ashton a fait remarquer: “C’est le plus en colère que j’aie jamais vu Ole!”

Et c’est Cavani qui a réparé son erreur, retrouvant à nouveau le fond du filet après que l’effort de volée de Marcus Rashford soit tombé sur l’attaquant dans la surface de réparation et il a fait le reste.

Unai Emery pouvait sentir la marée changer et s’est jeté sur Francis Coquelin après seulement une heure pour Carlos Bacca – peut-être une indication de ses intentions de tenir ce qu’il avait.

Rashford a eu l’occasion de pénaliser instantanément ce remplacement conservateur, mais il a en quelque sorte biaisé son effort après une magnifique passe de Bruno Fernandes.

«Cela lui donnera des cauchemars», dit-il. «La seule chose que je dirais, c’est que le gardien de but a très bien fait.

.

Edinson Cavani a prouvé qu’il restait l’un des meilleurs finisseurs du football mondial avec une frappe instinctive

.

Marcus Rashford a eu l’occasion de terminer le retour, mais a largement biaisé son effort

«Cela signifie que Rashford doit prendre une décision – est-ce qu’il la soulève ou va-t-il prendre le virage? Il finit par le frapper avec le bas des crampons, un manque de concentration à un moment vital.

Cela aurait été le 100e but de l’international anglais pour le club et le pays depuis qu’il a fait irruption dans cette même compétition en 2016 sous Louis van Gaal.

Paul Pogba a une chance de potentiellement gagner le match, mais il a tiré une tête au-dessus de la barre, ce avec quoi Ashton a estimé que le vainqueur de la Coupe du monde aurait dû faire plus.

Il a dit: «Il se trompe tout simplement; il essaie de mettre trop de puissance dessus. Il devrait essayer de le jeter un coup d’œil, à la place, il le lance juste par-dessus.

.

Pogba a rencontré le centre de Luke Shaw avec une tête forte, mais un effort plus subtil était nécessaire avant la prolongation.

La dernière finale de la Ligue Europa à aller en prolongation remonte à 2014, lorsqu’une équipe de Séville dirigée par Emery a réussi à vaincre Benfica aux tirs au but.

L’insistance de Solskjaer à ne pas utiliser son banc – même dans la première moitié des prolongations – semblait coûter cher à l’équipe de Premier League alors que Villarreal commençait à reprendre pied dans le match contre leurs adversaires aux longues jambes.

Le Norvégien a décidé de faire venir Fred pour Mason Greenwood dans un mouvement qui semblait avoir peu de sens, avec leurs adversaires espagnols de plus en plus confiants alors que le match se dirigeait vers des pénalités.

Alors qu’Emery rassemblait ses troupes de Villarreal dans un petit groupe serré avant le début de la seconde moitié des prolongations, il semblait qu’il y avait un sentiment palpable de croyance inondant la formation de LaLiga.

.

David de Gea a raté son penalty pour sceller une incroyable victoire aux tirs au but 11-10 pour Villarreal

Aucune des deux équipes n’en a fait assez pendant une demi-heure et le match s’est soldé par une séance de tirs au but, United ayant éliminé Pogba lors de la deuxième strophe.

“C’est un non-sens absolu parce que tout le monde a tellement peur”, a fait remarquer Ashton à propos du temps supplémentaire, les personnes présentes sous la pluie à Gdansk étant peu susceptibles d’être en désaccord.

Après que chaque joueur de champ a marqué son penalty, il est tombé aux gardiens de but. Geronimo Rulli a envoyé le ballon dans le coin supérieur, avant de sauver le coup de pied de David De Gea pour assurer une incroyable victoire 11-10 aux tirs au but.

Pour la quatrième fois de sa carrière, Emery a triomphé dans cette compétition et le cabinet à trophées de Solskjaer à Old Trafford reste vacant.