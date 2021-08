Manchester United bénéficiera du transfert de Romelu Lukaku à Chelsea – Man United News And Transfer News

in

Manchester United devrait recevoir une injection d’argent de l’Inter Milan suite au transfert de Romelu Lukaku à Chelsea.

Selon Football Italia, l’Inter doit à United 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling) au titre de ses frais de transfert en 2019.

La partie italienne est également tenue de payer des frais de vente de 5% à United pour le futur transfert de Lukaku.

📝 — L’Inter Milan doit toujours 55 millions d’euros à Manchester United pour son transfert au club italien qui a eu lieu en 2019. L’Inter doit également à United un pourcentage des futurs frais de transfert, estimés à environ 5% #mufc #mujournal [@tvdellosport via @footballitalia] – United Journal (@theutdjournal) 4 août 2021

Le Belge a aidé l’Inter à remporter son premier titre de champion en 11 ans la saison dernière, marquant 24 buts en 36 matchs.

Cependant, en raison de la situation financière du club, ils ont besoin de générer des liquidités grâce aux ventes.

Les Nerazzurri devraient accepter une offre de 130 millions d’euros (111 millions de livres sterling) de Chelsea, selon des informations.

Lukaku s’est ensuite séparé de son ancien agent Mino Raiola, qui a négocié le transfert de United, et est maintenant représenté par Federico Pastorello, qui entretient de bonnes relations avec Chelsea.

Si l’accord est conclu, Man United pourrait bien bénéficier d’un énorme coup de pouce financier – quelque 53 millions de livres sterling – leur permettant éventuellement d’atteindre leurs objectifs de transfert restants.

Après avoir conclu des accords pour Jadon Sancho et Raphael Varane, les Red Devils sont à la recherche d’un milieu de terrain et d’un arrière droit.

Selon ., les futurs entrants de United dépendent actuellement uniquement des ventes.

Des noms comme Saul Niguez, Eduardo Camavinga et Ruben Neves sont tous sur le radar de United, mais le club doit vendre des joueurs pour générer des fonds.

De plus, Paul Pogba devrait commencer la saison à Old Trafford alors qu’il réfléchit à ses options avant la fin de la fenêtre de transfert, affirme The Telegraph, donc tout revenu d’une vente là-bas est peu probable.

Samuel Luckhurst (Manchester Evening News) a discuté de l’intérêt de United pour Kieran Trippier dans un article récent :

« Si Trippier se produit, ce sera vers la fin de la fenêtre. L’accent est mis sur les dépenses.

« Je sais que Telles est blessé et il sera absent jusqu’en septembre. Williams veut toujours être prêté.

«Dalot pourrait être prêté, ou il pourrait partir définitivement. Il y a une incertitude, c’est le moins qu’on puisse dire, à propos de deux ou trois des arrières latéraux que nous venons d’évoquer.”

Chelsea pourrait donc rendre un grand service à United s’il atterrissait à Lukaku, car cela pourrait signifier que United n’aurait pas à vendre avant d’acheter.