Manchester United boosté alors que Barcelone abandonne la poursuite d’Erling Haaland – Man United News And Transfer News

La poursuite par Manchester United du phénomène du Borussia Dortmund Erling Haaland a été stimulée par la nouvelle selon laquelle Barcelone s’est exclue de la course à sa signature.

L’incroyable record de 52 buts de Haaland lors de ses 49 derniers matchs – une séquence remontant au début de 2020/21 – a fait de lui l’un des joueurs les plus recherchés d’Europe.

Le Norvégien a une clause dans son contrat qui le rend disponible pour 75 millions d’euros (63,7 millions de livres sterling) à l’été 22. La plupart des meilleurs clubs européens devraient se battre pour ses services.

Cependant, comme le rapporte Talksport, les difficultés financières bien documentées de Barcelone signifient que les géants catalans ne feront probablement pas partie du peloton de poursuite.

Interrogé sur la probabilité d’une candidature du Barça, le vice-président Rafael Yuste a déclaré: « Non [we can’t afford him].

« Le président et le PDG l’ont dit, que lors du mandat précédent, qui… a été catastrophique, ils ont acheté des joueurs sans savoir s’ils pouvaient payer et qu’ils n’ont fait qu’augmenter la dette, en plus de nous trouver le salaire de masse que nous ont rencontré.

« Vous devez d’abord mettre les cloisons dans une maison que nous avons trouvée en ruine, alors concentrons-nous d’abord sur la fortification, d’abord nourrir le ménage et ensuite nous verrons ce que nous pouvons faire.

« Sans perdre de vue le fait que nous voulons toujours avoir le meilleur, et Haaland, il est l’un des meilleurs au monde. »

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a récemment révélé que la dette du club s’élevait à 1,6 milliard de livres sterling. L’ampleur de leurs difficultés financières a conduit à la situation auparavant impensable où Lionel Messi a été autorisé à quitter gratuitement son club d’enfance cet été.

Malgré tout, le Camp Nou a été l’une des premières destinations de la tournée éclair de l’agent Mino Raiola et du père Alf-Inge Haaland des parties intéressées plus tôt cette année.

La confirmation que les géants espagnols ne peuvent pas se permettre d’être entraînés dans ce qui pourrait devenir une vente aux enchères très publique sera sûrement un coup de pouce pour United.

On pense que l’intérêt des Red Devils pour le jeune hotshot remonte à au moins deux ans, avant son passage du RB Salzburg à Dortmund en janvier 2020.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a travaillé avec Haaland à Molde et les fans des Reds espèrent qu’il pourra utiliser sa piste intérieure pour diriger la centrale clinique vers Old Trafford.