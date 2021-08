Manchester United boosté par les nouvelles de la blessure de Marcus Rashford – Man United News And Transfer News

Manchester United a été stimulé par la nouvelle selon laquelle Marcus Rashford est en avance sur son calendrier de convalescence après une opération à l’épaule.

Le joueur de 23 ans a été gêné par la blessure gênante pendant une grande partie de la saison dernière et s’est ouvert à jouer à travers la barrière de la douleur après la défaite finale de la Ligue Europa contre Villareal.

L’as international a reporté l’opération pour représenter l’Angleterre à l’Euro 2020, bien qu’il ait laissé entendre plus tard que, avec le recul, participer au tournoi aurait pu être une erreur.

Malgré les craintes qu’il ne soit absent jusqu’à la mi-octobre, Laurie Whitwell de l’Athletic pense que Rashford est prêt à dynamiser le club en effectuant un retour plus rapide que prévu.

Comme tweeté par UtdDistrict, Whitwell a déclaré au podcast Talk of the Devils :

« À l’origine, ça y ressemblait [Rashford’s time out due to surgery] serait de 8 à 12 semaines. Il n’y a certainement aucune idée de lui faire pression et il n’y a pas de précipitation – mais l’information que j’ai est qu’il a 2 semaines d’avance sur le calendrier.

🗣️ @lauriewhitwell : ” A l’origine ça y ressemblait [Rashford’s time out due to surgery] serait de 8 à 12 semaines. Il n’y a certainement aucune idée de lui faire pression et il n’y a pas de précipitation – mais l’information que j’ai est qu’il a 2 semaines d’avance sur le calendrier.” [Talk of the Devils] pic.twitter.com/NlhCDEQXLy – UtdDistrict (@UtdDistrict) 26 août 2021

La nouvelle coïncide avec la récente couverture du retour de Rashford sur le terrain d’entraînement du club à Carrington.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskajer, a récemment révélé que la chirurgie avait été un succès et que l’as né à Wythenshawe souhaitait désormais se remettre en pleine forme.

“Il semblait très content de l’opération”, a déclaré Solskjaer. « Il travaille dans le gymnase. Nous le voyons tous les jours, alors il craquera quand il sera plus proche du moment où il pourra revenir. »

Si les informations de Whitwell sont correctes, Rashford pourrait être sur le point d’effectuer un retour vers la fin septembre, ce qui le mettrait en lice pour un calendrier de tests contre certains des gros calibres de la Premier League.

La liste des matches de United en octobre comprend des affrontements très attendus avec Leicester, Liverpool et les Spurs. Le derby de Manchester suit, début novembre, il semble donc que Rashford pourrait programmer son retour aussi parfaitement qu’une course dans la surface de réparation.