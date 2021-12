Manchester United, Chelsea, Liverpool et Man City ont dit de signer Jude Bellingham « quoi qu’il en coûte » avant son coéquipier du Borussia Dortmund Erling Haaland

Manchester United, Chelsea, Liverpool et Man City ont été invités à signer Jude Bellingham « quoi qu’il en coûte ».

Il a peut-être eu un week-end difficile en Bundesliga, écoutant une amende pour une attaque contre un arbitre, mais il a été ravi de l’action en Ligue des champions.

.

Bellingham a été fantastique contre Besiktas pour Dortmund

Liverpool aurait mené la course pour obtenir les services de Bellingham et serait en train de présenter une offre de 90 millions de livres sterling pour amener le milieu de terrain à Anfield.

Et il a été félicité par les anciennes stars de Manchester United Rio Ferdinand et Owen Hargreaves, ce dernier disant aux meilleures équipes de la Premier League de faire de lui une cible de transfert.

« Tout d’abord, contre [Man] Ville [in the Champions League last season] il était le meilleur milieu de terrain sur le terrain, avec [Kevin] De Bruyne là-bas, ce qui est fou », a déclaré l’ancien international anglais.

«Tout le monde parle de Haaland,« dépensez l’argent pour Haaland », et à juste titre. Mais, honnêtement, si je suis une grande équipe en Angleterre – [Manchester] United, City, Liverpool, Chelsea – c’est le gars que vous allez chercher.

«C’est le cœur de votre milieu de terrain depuis une décennie. Quoi qu’il en coûte, vous allez y arriver parce qu’il est spécial.

Borussia Dortmund

Le milieu de terrain né à Birmingham a également été nommé homme du match contre Besiktas

Pendant ce temps, Ferdinand pense que le milieu de terrain du Borussia Dortmund est le » package complet » et » améliorerait toutes les équipes de la planète « .

« Nous avons de grands jeunes talents dans ce pays. Jude Bellingham pourrait être celui qui a le package complet », a déclaré la légende de Man United sur BT Sport.

« Devenir capitaine, chef, homme parmi les hommes. Jouer à plusieurs postes et dominer les gros matchs tout au long de sa carrière.

« C’est un gros défi pour lui et je ne veux pas aller trop loin mais je dois le faire parce que ce qu’il fait dans tous les jeux quand vous le voyez, ce qu’il fait, il y a un moment dans le jeu où il vous fait aller ‘il peut « ne pas avoir 18 ans ».

.

Même à 18 ans, Bellingham ressemble clairement à un joueur capable de diriger ses coéquipiers

« Que ce soit un peu d’habileté, ou juste une position du corps, la façon dont vous le voyez exiger le ballon de quelqu’un, il fait des choses qui vous font penser » c’est un joueur de 25 ans qui joue au sommet depuis cinq ou six années.

«Il n’y a pas beaucoup de joueurs à cet âge, voire aucun, où l’on peut dire qu’il améliore toutes les équipes de la planète vers lesquelles il va en ce moment – ​​à 18 ans.

« Il améliore tout le monde une de ces équipes. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.