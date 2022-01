Manchester United cherche à signer Ruben Neves de Wolverhampton Wanderers – Man United News And Transfer News

Manchester United a manifesté son intérêt pour la signature de la star des Wolves Ruben Neves dans la fenêtre de transfert de janvier.

Intérêt accru pour le milieu de terrain #Wolves Ruben Neves, y compris de #MUFC plus sur @talkSPORT sous peu – Alex Crook ⚽️🎙 (@alex_crook) 5 janvier 2022

Le joueur de 24 ans a impressionné ce week-end alors que les Wolves ont remporté la victoire sur les Reds à Old Trafford.

Selon The Sun, United tient à signer l’international portugais depuis l’été, car Ole Gunnar Solskjaer était un grand fan.

Pendant ce temps, Neves a exprimé le souhait de jouer au football en Ligue des champions, ce qu’il pourrait faire cette saison s’il déménageait à Manchester.

United est apparemment prêt à soutenir la décision de Ralf Rangnick de faire venir un milieu de terrain, mais les rapports suggèrent qu’il préférerait faire venir quelqu’un de la Bundesliga.

Bien sûr, Rangnick connaît et fait plus confiance à la Bundesliga qu’à la Premier League et peut choisir d’opter pour ce qu’il sait.

Neves est sous contrat avec les Wolves pour encore deux ans, mais United serait prêt à payer 35 millions de livres sterling pour lui.

Cependant, des sources affirment que les Wolves n’accepteront pas moins de 40 millions de livres sterling et que United a des rivaux, sous la forme d’Arsenal, qui cherchent à conclure un accord.

Son collègue international portugais, Bruno Fernandes, serait désireux d’accueillir le milieu de terrain dans le giron de United et Neves a toujours fait l’éloge de l’homme de United.

🚨 L’intérêt pour Ruben Neves de Manchester United a été ravivé. United n’est cependant pas le seul club. Bruno Fernandes aimerait que ses compatriotes portugais arrivent à Old Trafford #mufc #mujournal [@alex_crook / @talkSPORT] https://t.co/uqZUyJfTvL – United Journal (@theutdjournal) 5 janvier 2022

Neves a rejoint les Wolves depuis Porto en 2017 et serait heureux là-bas, mais ses rêves et ses ambitions pourraient le voir faire le pas dans cette fenêtre.