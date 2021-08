Manchester United cible Eduardo Camavinga heureux de retarder sa décision – Man United News And Transfer News

in

Selon son agent, Jonathan Barnett, la cible de Manchester United, Eduardo Camavinga, n’est pas pressée de décider de son avenir.

Camavinga est entré dans les 12 derniers mois de son contrat actuel et est largement considéré comme l’un des jeunes talents les plus brillants du football européen.

Le joueur de 18 ans est lié à un déménagement à Old Trafford depuis les premiers jours de la fenêtre de transfert, The Peoples Person ayant couvert les rumeurs d’une offre “imminente”.

Il avait déjà été suggéré que United était en pourparlers informels avec Rennes au sujet du milieu de terrain très apprécié.

Maintenant, Fabrizio Romano a tweeté :

L’agent d’Eduardo Camavinga, Jonathan Barnett, à propos des chances de Man Utd, du Real et du PSG :

“Il est encore trop tôt pour prendre une décision sur son avenir”, a-t-il déclaré à @RMadridistaReal

Camavinga n’exclut pas d’attendre l’été prochain et de choisir son prochain club en tant qu’agent libre. Course ouverte.

L’agent d’Eduardo Camavinga, Jonathan Barnett, à propos des chances de Man Utd, du Real et du PSG : “Il est encore trop tôt pour prendre une décision sur son avenir”, a-t-il déclaré à @RMadridistaReal. #MUFC #PSG Camavinga n’exclut pas d’attendre l’été prochain et de choisir son prochain club en tant qu’agent libre. Course ouverte. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 13 août 2021

Les liens avec United se sont estompés au cours des dernières semaines, certains rapports suggérant que le jeune de 18 ans n’est pas complètement convaincu de cette décision.

Le PSG se concentrant sur des joueurs comme Lionel Messi et le Real Madrid souffrant de difficultés financières, cette fenêtre représenterait probablement la meilleure chance pour les Diables rouges de débarquer le Français tant convoité.

Cependant, de nombreux rapports selon lesquels il est favorable à un transfert au Real Madrid semblent avoir été pris en compte par les commentaires de son agent.

C’est une mauvaise nouvelle pour Rennes, qui se retrouve dans une position similaire à United avec Paul Pogba.

Seulement cette semaine, l’entraîneur-chef Bruno Genesio a qualifié la perspective d’un départ gratuit de son joueur d’« inconcevable ».

Cependant, la situation contractuelle de l’adolescent signifie que lui et son agent détiennent toutes les cartes à ce stade. Plus il tarde, plus il aura probablement d’options.

Si Ole Gunnar Solskjaer ne débarque pas à Camavinga cet été, il semble sûr qu’il devra lutter contre les avances des grands européens l’année prochaine.