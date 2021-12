Manchester United commencera la nouvelle année en dehors du top six de la Premier League pour la première fois depuis la saison 1989/90 si l’équipe de Ralf Rangnick ne parvient pas à battre Burnley

Manchester United commencera la nouvelle année en dehors du top six pour la première fois en 32 ans s’il ne parvient pas à battre Burnley jeudi soir.

La saison de Premier League a été mouvementée jusqu’à présent pour les Diables rouges avec le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer après un mauvais départ.

.

Rangnick en a remporté deux et fait deux nuls lors de ses quatre premiers matchs en tant que manager de United

.

Solskjaer a été limogé par Man United en novembre à la suite d’une série de mauvais résultats

Des signatures marquantes ont été faites à Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane, mais les choses ont reculé.

Ralf Rangnick a été amené à stabiliser le navire, mais le début de sa charge intérimaire a été chaotique.

Une épidémie de coronavirus a frappé l’équipe, provoquant l’annulation des matchs et la fermeture du terrain d’entraînement.

Un match nul décevant avec Newcastle le lendemain de Noël n’a fait qu’ajouter aux frustrations ressenties par les fans.

Maintenant, Man United commence la nouvelle année en dehors du top six pour la première fois depuis la saison 1989/90.

Les positions de la ligue du Nouvel An de Man United

1989/90 – 15e

1990/91 – 6e

1991/92 – 1er

1992/93 – 2e

1993/94 – 1er

1994/95 – 2e

1995/96 – 2e

1996/97 – 2e

1997/98 – 1er

1998/99 – 3e

1999/2000 – 2e

2000/01 – 1er

2001/02 – 5e

2002/03 – 3e

2003/04 – 1er

2004/05 – 3e

2005/06 – 2e

2006/07 – 1er

2007/08 – 2e

2008/09 – 3e

2009/10 – 2e

2010/11 – 1er

2011/12 – 2e

2012/13 – 1er

2013/14 – 6e

2014/15 – 3e

2015/16 – 6e

2016/17 – 6e

2017/18 – 3e

2018/19 – 6e

2019/20 – 5e

2020/21 – 2e

Au cours de cette campagne, United est entré à la fin de l’année à la 15e place.

Depuis lors, le plus bas des Diables rouges est de sixième à cinq reprises, alors qu’ils ont également remporté la Premier League 13 fois et enregistré 20 couronnes de haut vol au total.

Cependant, ils n’ont pas pu s’appeler champions d’Angleterre depuis 2013.

L’équipe de Rangnick a besoin de trois points pour dépasser les Spurs et grimper à la sixième place, mais doit dépasser Burnley – avec le match en direct sur talkSPORT.

Les chances semblent être en faveur de United, car ils ont un bon bilan contre Burnley et également à la fin de l’année civile.

.

Ronaldo a 13 buts toutes compétitions confondues cette saison

Ils n’ont perdu qu’un de leurs 13 derniers matchs de Premier League contre Burnley (W8 D4), s’inclinant 2-0 à Old Trafford en janvier 2020.

Les Red Devils sont également invaincus lors de leur dernier match de championnat au cours de chacune des neuf dernières années civiles (W6 D3) depuis une défaite 3-2 contre Blackburn à Old Trafford en 2011.

Burnley eux-mêmes ont également un solide bilan sur le dernier match d’une année civile. L’équipe de Dyche a perdu son dernier match de championnat au cours d’une seule des huit dernières années civiles (W4 D3), bien que cette défaite soit survenue contre United en 2019 (0-2).

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org