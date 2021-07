Manchester United conclut un accord de 50 millions d’euros pour Raphael Varane

Manchester United et le Real Madrid finalisent le transfert de Raphaël Varane pour 50 millions d’euros selon ESPN et Telefoot 1.

Après avoir officiellement confirmé le transfert de Jadon Sancho du Borussia Dortmund, Manchester United a jeté son dévolu sur un nouveau défenseur central de classe mondiale. Varane, qui n’a plus qu’un an sur son contrat avec le Real Madrid, ne se sent pas valorisé par le club espagnol et semble prêt pour un nouveau défi.

On peut présumer que le défenseur central français est à juste titre mécontent qu’un nouveau défenseur central (Alaba) ait été recruté avec des salaires nettement plus élevés. Son ancien partenaire au cœur de la défense, Sergio Ramos, faisait le double de ce que gagne Varane. Comparé aux meilleurs chiens de Premier League – que Varane peut compter comme son égal – le Français n’est pas payé près de ce que le marché commande. Ainsi, si le Real Madrid décide qu’il ne peut pas se permettre d’augmenter son salaire, alors saisir des frais de transfert pour un joueur à son apogée avec seulement un an restant sur l’accord commence à avoir du sens.

La défense du Real Madrid subira une transformation massive avec deux poids lourds, Varane et Ramos, quittant potentiellement le club le même été. Militao, le Brésilien de 23 ans, devrait jouer un rôle plus important la saison prochaine. Nacho devrait également signer un nouveau contrat, jusqu’en 2024, solidifiant son rôle de défenseur central de troisième choix de l’équipe après ses performances au gros match la saison dernière. Le trou potentiellement laissé par Varane pourrait être comblé par une nouvelle signature – des cibles comme Kounde, Pau Torres ou Wesley Fofana. D’autres options incluent la promotion d’un Canterano comme Chust ou Gila, ou même le retour de Jesus Vallejo qui était prêté à Grenade la saison dernière.