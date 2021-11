Manchester United confirme la nomination de Ralf Rangnick en tant que nouveau manager par intérim jusqu’à la fin de la saison, en tant qu’entraîneur qui a inspiré Jurgen Klopp et Thomas Tuchel arrive en Premier League

Manchester United a confirmé la nomination de Ralf Rangnick comme nouveau manager par intérim jusqu’à la fin de la saison.

L’Allemand a signé un contrat de six mois, qui le verra ensuite occuper un poste de consultant au sein du club pendant deux ans, sous réserve de visa de travail.

Rangnick arrive avec une solide réputation en Allemagne

.

Il remplace Solskjaer après une série de défaites humiliantes

United avait identifié Rangnick, 63 ans, comme l’homme qui les accompagnerait jusqu’à la fin de la campagne en cours après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

L’entraîneur respecté quitte l’équipe russe du Lokomotiv Moscou pour rejoindre le club, bien que Carrick reste en charge jusqu’à ce que son visa de travail soit en place.

John Murtough, directeur du football au club de Premier League, a déclaré : « Ralf est l’un des entraîneurs et des innovateurs les plus respectés du football européen. Il était notre candidat numéro un pour l’intérim manager, reflétant le leadership inestimable et les compétences techniques qu’il apportera de près de quatre décennies d’expérience en gestion et en coaching.

« Tout le monde au club est impatient de travailler avec lui au cours de la saison à venir, puis pendant deux ans supplémentaires dans son rôle de conseiller. »

.

Rangnick est un gestionnaire très expérimenté

Pendant ce temps, Rangnick a ajouté : « Je suis ravi de rejoindre Manchester United et je me concentre sur la réussite de cette saison pour le club.

« L’équipe est pleine de talent et a un bon équilibre entre jeunesse et expérience. Tous mes efforts au cours des six prochains mois seront d’aider ces joueurs à réaliser leur potentiel, à la fois individuellement et, surtout, en équipe.

« Au-delà de cela, j’ai hâte de soutenir les objectifs à long terme du club sur une base de conseil. »

Connu par beaucoup à la maison comme le parrain du football allemand moderne, Rangnick s’est fait un nom en emmenant des ménés tels que Hoffenheim et RB Leipzig des divisions inférieures de l’Allemagne jusqu’à la Ligue des champions.

Inspirant Jurgen Klopp et Thomas Tuchel en cours de route, Rangnick a impressionné dans ses rôles de direction et de directeur, créant un réseau mondial de scoutisme qui fait l’envie de beaucoup de gens.

GETTY

Les goûts de Klopp et Tuchel attribuent beaucoup de leurs méthodes à Rangnick

. – .

Rangnick a décroché une liste incroyable de joueurs pendant son temps de travail avec Red Bull, y compris Erling Haaland

Avec Erling Haaland, Sadio Mane et Roberto Firmino parmi tant d’autres, Rangnick a une réputation vénérée en Allemagne, renforcée par deux sorts de gestion emblématiques à Schalke.

Rangnick a commencé à travailler avec Red Bull en 2012, voyant Leipzig et Salzbourg atteindre de nouveaux sommets, avant de partir pour rejoindre le Lokomotiv en juillet de l’année dernière après un retour raté à Schalke en tant que directeur.

Ce ne sera pas à proprement parler la première fois que Rangnick travaille en Angleterre, ayant déjà joué pour l’équipe de West Sussex Southwick au cours de la saison 1979/80.

Rangnick a du pain sur la planche à Old Trafford.

Il rejoint une équipe de United qui n’a remporté qu’un de leurs sept derniers matchs de Premier League et se situe à 12 points du leader de la ligue Chelsea malgré un été de lourds investissements.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.