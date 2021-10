Manchester United confirme la position d’Ole Gunnar Solskjaer avec l’extension de Mike Phelan

Manchester United a confirmé sa position d’Ole Gunnar Solskjaer en prolongeant le contrat du directeur adjoint Mike Phelan jusqu’en juin 2024.

L’entraîneur de 59 ans est revenu à Old Trafford aux côtés de Solskjaer en 2019 après avoir travaillé en étroite collaboration avec Sir Alex Ferguson avant la retraite de l’Écossais.

La position d’Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United confirmée en tant qu’assistant signe un nouvel accord

Le service de Phelan au club

Depuis la nomination d’Ole Gunnar Solskjaer au poste de manager par intérim, Manchester United a cherché à retrouver l’identité d’antan. Phelan, le confident de Solskjaer, fait partie intégrante de cela, ayant joué sous et entraîné aux côtés de Sir Alex Ferguson.

Phelan a rejoint Norwich City en tant que joueur en 1989, faisant 146 apparitions et marquant trois buts. En tant que joueur, il a aidé le club à remporter un titre de Premier League en 1993, remportant également la FA Cup, la League Cup et la Coupe des vainqueurs de coupe européenne.

Ayant acquis de l’expérience en tant qu’assistant avec Norwich, Blackpool et Stockport County du milieu à la fin des années 90, Phelan a travaillé avec les réserves de Manchester United avant de prendre un poste sur le banc de Fergie.

Phelan est une figure populaire à Old Trafford et sa vaste expérience a sans aucun doute aidé Solskjaer dans son règne à United, qui approche de trois ans.

Phelan Extension montre la position de Manchester United en soutenant Solskjaer

Telle est l’attente au Theatre of Dreams, avec Manchester United à la quatrième place, à seulement deux points du sommet, il y a des points d’interrogation sur le début de saison du club.

La première déception, un match nul 1-1 avec Southampton à St Mary’s, a vu United jouer mal et ne pas profiter d’une période de succès après l’égalisation, le match est devenu un match nul et frustrant pour les Red Devils.

Après l’arrivée de Cristiano Ronaldo, tout comme Edinson Cavani en 2020, United, avec les deux, avait suffisamment de puissance de feu pour marquer de nombreux buts, et il l’a montré. Cependant, le milieu de terrain de Manchester United n’a pas été assez bon et a souvent causé des problèmes.

Une défaite embarrassante 2-1 contre les Young Boys en Ligue des champions, une élimination de la Coupe Carabao et un match nul avec Everton à Old Trafford plus tard, et il y a des raisons de s’inquiéter.

Manchester United a du mal à impressionner sur le terrain, même lorsqu’il gagne – comme le montre notamment la victoire 1-0 contre Wolverhampton Wanderers à Molineux, où l’équipe locale était pauvre devant le but.

Il y avait suffisamment d’excuses dans deux de ces matchs au moins et Manchester United ne panique pas, et ne le fera jamais.

La décision de prolonger le contrat de l’acolyte de confiance de Solskjaer est un message de foi dans le Norvégien, il ne fait toujours aucun doute qu’il doit rembourser avec des résultats.

United a pris son temps avant de prendre la décision finale sur l’avenir de David Moyes, Louis van Gaal et Jose Mourinho au club. Il n’y a aucune raison pour qu’ils changent cette méthode maintenant – surtout avec une légende du club à la barre.

Une course difficile approche, mais Solskjaer a toujours raison quand c’est important

Cela ne devient pas plus facile au cours du mois à venir pour l’équipe de Solskjaer. Ils font face à un déplacement au King Power Stadium de Leicester City après la trêve internationale, avant d’accueillir l’Atalanta en Ligue des champions le 20 octobre 2021.

Quelques jours plus tard, ils accueillent Liverpool à Old Trafford, puis affronteront Tottenham Hotspur, Atalanta et Manchester City dans les deux semaines suivantes.

Seul le temps nous dira si ce geste est celui d’un redoutable vote de confiance. Bien que maintes et maintes fois au cours de son règne de trois ans, Solskjaer s’est retrouvé sous pression, jusqu’à présent, il en est toujours sorti et en est sorti aussi fort que jamais.

