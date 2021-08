Manchester United confirme la signature de l’ancien joueur madrilène Varane

in

14/08/2021

Manchester United a confirmé ce samedi la signature de Raphaël Varane, après avoir annoncé le 27 juillet qu’il était parvenu à un accord avec le Real Madrid pour intégrer la centrale française pour les quatre prochaines saisons.

Or, le club anglais n’a pour l’instant pas pu inscrire le joueur en Premier League car il était en attente de respecter la période de quarantaine imposée par la pandémie pour entrer au Royaume-Uni et en attendant d’obtenir son visa pour résider dans ce pays.

Ce retard a empêché Varane, 28 ans, a pu faire ses débuts aujourd’hui avec sa nouvelle équipe lors de la première de la ligue, qui oppose les Red Devils à Leeds United de Marcelo Bielsa.

“Manchester United est l’un des clubs les plus emblématiques du monde du football et ne pouvait pas refuser l’opportunité de venir ici et de jouer en Premier League”, a déclaré le footballeur dans un communiqué publié par l’entité.

Son entraîneur, le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, s’est déclaré “absolument ravi” d’avoir dans son effectif “l’un des meilleurs défenseurs du monde depuis dix ans”.

“Raphaël il s’est avéré être un gagnant, que nous suivons depuis longtemps, et nous savons que c’est un professionnel pleinement engagé », a ajouté le manager de United.

Il a rappelé qu’après avoir “tout gagné” avec le Real Madrid et l’équipe de France, Varane il est toujours “déterminé à obtenir plus de succès”.

“Il y a encore beaucoup de choses que je veux accomplir dans ma carrière et je sais que je rejoins une équipe pleine de grands joueurs qui partagent ma détermination à gagner des matchs et des trophées”, a souligné le footballeur français.