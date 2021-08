Manchester United confirme la signature du quadruple vainqueur de la Ligue des champions Raphael Varane du Real Madrid alors que le club le fait défiler devant les fans sur le terrain avant le choc de la Premier League avec Leeds

in



Manchester United a confirmé la signature de Raphael Varane du Real Madrid.

La signature de 34 millions de livres sterling, s’élevant à 42 millions de livres sterling avec des ajouts, a été dévoilée aux supporters d’Old Trafford avant le match de Premier League avec Leeds.

Varane a quitté le Real Madrid après dix ans au Bernabeu pour commencer une nouvelle vie en Premier League avec Manchester United

Varane apporte avec lui une riche expérience après avoir remporté la Coupe du monde et la Ligue des champions

Le joueur de 28 ans est désormais la troisième recrue de l’été à Old Trafford après Tom Heaton et Jadon Sancho.

“Manchester United est l’un des clubs les plus emblématiques du football mondial et la chance de venir ici et de jouer en Premier League est quelque chose que je ne pouvais pas refuser”, a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup plus que je veux accomplir dans ma carrière et je sais que je rejoins une équipe pleine de grands joueurs qui auront tous la même détermination pour gagner des matchs et des trophées.

“Après avoir parlé au manager, je peux voir combien de progrès ont été réalisés au cours des dernières saisons et je rejoins maintenant un groupe prêt à jouer au plus haut niveau.

“Je veux avoir un impact ici et je donnerai tout pour faire partie de l’illustre histoire de ce club.”

Les fans ont eu un aperçu de Sancho alors qu’il s’échauffait avant ses débuts en Premier League

Varane a aidé le Real Madrid à remporter une surabondance d’argenterie, notamment la Ligue des champions à quatre reprises et trois titres en Liga.

Il a joué 79 fois pour la France et faisait partie de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde 2018.

United s’assurant de ses services s’ajouterait à la capture de l’ailier anglais Sancho, dont le transfert de 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund a été achevé le mois dernier.

Les Red Devils ont également re-signé le gardien Heaton cet été après son départ de Burnley.

Varane devrait avoir un impact similaire en Premier League à celui de Ruben Dias de Manchester City par la légende d’Arsenal Ray Parlour.

Dias, l’international portugais, a rejoint City l’été dernier et a eu un impact énorme, aidant le club à remporter le titre de Premier League avec une marge de 12 points.

Parlour a déclaré à talkSPORT: «Man City était si bon défensivement l’année dernière. C’est ce qu’ils ont vraiment amélioré.

Le séjour de 10 ans de Varane au Real Madrid est terminé

« Ruben Dias est arrivé et vous ne savez jamais vraiment quel genre de situation vous allez avoir avec un joueur, qu’il s’installe ou non.

«Mais il s’est si bien installé en Premier League et John Stones s’est amélioré à ses côtés.

“Donc, si Varane peut être très similaire à la façon dont Ruben Dias s’est installé en Premier League, alors ils ont une défense fantastique.”

United s’était intéressé au défenseur avant de rejoindre le Real en provenance de Lens en 2011, faisant 360 apparitions dans toutes les compétitions en Espagne.

Varane rejoint Harry Maguire – le défenseur le plus cher du monde – Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones et Axel Tuanzebe en tant qu’options de défenseur central d’Ole Gunnar Solskjaer.

