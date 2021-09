Manchester United confirme que Cristiano Ronaldo portera le maillot emblématique n ° 7 après avoir reçu une dispense spéciale pour échanger le numéro d’Edinson Cavani contre 21

in

Manchester United a confirmé que Cristiano Ronaldo portera le célèbre maillot n°7 du club cette saison.

L’attaquant portugais portait le même numéro lors de son premier passage au club et les Diables rouges ont révélé qu’il le porterait à nouveau.

Cristiano Ronaldo portera à nouveau le maillot n°7

Après que Ronaldo ait quitté United pour le Real Madrid en 2009, de nombreux joueurs ont porté le maillot n°7, mais aucun d’entre eux n’a été à la hauteur de son nom.

Le plus récent d’entre eux était Edinson Cavani, qui s’en est mieux sorti que la plupart de ses prédécesseurs tout en portant le numéro, marquant 17 buts la saison dernière.

Beaucoup se sont demandé si United serait en mesure d’échanger le numéro de l’Uruguyan, les règles de la Premier League stipulant qu’un joueur doit porter le même numéro de maillot pour toute la saison.

Cependant, après que United ait reçu une dispense spéciale pour que Ronaldo prenne le n ° 7, Cavani prendra désormais le maillot n ° 21 après le transfert de Daniel James à Leeds United.

Ronaldo était très proche de jouer en bleu ciel plutôt qu’en rouge

United a payé à la Juventus un montant initial de 12,8 millions de livres sterling pour Ronaldo, et il y a également potentiellement 6,8 millions de livres sterling de compléments, payables sur cinq ans.

À son retour au club, le joueur de 36 ans a déclaré : « Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, et j’ai été submergé par tous les messages que j’ai reçus depuis l’annonce de vendredi.

Edinson Cavani portera désormais le n°21

“J’ai hâte de jouer à Old Trafford devant un stade plein et de revoir tous les fans. J’ai hâte de rejoindre l’équipe après les matchs internationaux, et j’espère que nous aurons une saison très réussie à venir.

