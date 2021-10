Manchester United confirme sa crise

17/10/2021 à 17h20 CEST

Le Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer est tombé clairement (4-2) à Leicester City lors de la huitième journée de Premier League et a confirmé sa crise en termes de résultats: n’ont remporté qu’une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs et a signé un point sur neuf possibles lors des trois dernières journées du championnat britannique.

Les Diables Rouges, qui n’ont pas pu compter sur Raphaël Varane en raison d’une blessure, ont raté un point dans les dernières barres. Les buts de Jamie Vardy et Daka dans les 10 dernières minutes des matches ont banni une équipe qui ne passe pas un bon moment. Rashford et Greenwood d’une part et Tielemans et Söyüncü de l’autre ont marqué dans un match qui comptait six buts au total.

1 – Il s’agissait de la première défaite de Manchester United en championnat à l’extérieur en 30 matchs (depuis une défaite 2-0 à Liverpool en janvier 2020), et la première fois que les Red Devils ont encaissé quatre buts lors d’un match de championnat à l’extérieur depuis avril 2019 (0-4 contre Everton). Éclater. pic.twitter.com/xXmI6T6JOS – OptaJoe (@OptaJoe) 16 octobre 2021

Avec cette défaite, les Britanniques ont engrangé leur première défaite à domicile en Premier League après 30 matchs.– La dernière chute des Diables Rouges était de 2-0 contre Liverpool en janvier 2020). C’est également la première fois que quatre buts sont encaissés dans le tournoi national depuis Everton (0-4) en avril 2019..

Brighton usurpe la quatrième place de Premier

La défaite de Manchester United a provoqué un séisme médiatique dans la ville de Manchester. Brighton, qui a marqué un point lors de leur match contre Norwich City, a usurpé la quatrième place du classement et les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer tombent à la cinquième place avec 14 points et sont à quatre unités de Liverpool et trois de Manchester City..

L’équipe dirigée par Cristiano Ronaldo n’a gagné que deux fois lors des sept derniers matches, toutes compétitions confondues.. Ils ont été éliminés au premier tour de la Coupe Carabao contre West Ham et la position de l’entraîneur norvégien, qui a mené l’équipe la saison dernière à la deuxième place de la Premier League et de l’Europa League, commence à être remise en question.