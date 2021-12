Manchester United a confirmé qu’il cherchait à moderniser à la fois Old Trafford et son terrain d’entraînement, Carrington. L’annonce agit comme une mise à jour pour les fans que des plans détaillés sont en cours et qu’ils auront un rôle dans le processus.

Manchester United confirme son intention de moderniser Old Trafford et Carrington

ℹ️ Les fans de United ont reçu une mise à jour sur les plans de modernisation d’Old Trafford… #MUFC – Manchester United (@ManUtd) 23 décembre 2021

Mise à jour de la modernisation

Le club a déclaré: « Des réunions initiales ont eu lieu entre le club et un certain nombre de sociétés d’architecture et d’ingénierie pour présenter leurs références en tant que partenaires potentiels pour le projet. »

Collette Roche, directrice des opérations de Manchester United, a déclaré au forum des fans du club que « ces réunions ont produit des idées potentielles passionnantes », mais a insisté sur le fait qu’elles n’en sont qu’à leurs débuts.

Ils doivent encore nommer des planificateurs, décider de la portée et du budget et s’il faut augmenter la capacité d’Old Trafford. Celle-ci sera « basée sur l’analyse et sur la concertation » qui n’a « pas d’idées préconçues ni de limites », selon Roche.

Le comité consultatif des fans sera consulté et le forum des fans sera informé tout au long du processus.

Carrington, en revanche, est à un stade beaucoup plus avancé. Roche a déclaré que des planificateurs principaux avaient été nommés dans le but d’intégrer ensemble les installations des hommes et des femmes et de l’académie.

Une proposition comprendrait un petit deuxième stade où les matchs de l’académie féminine peuvent être joués. Actuellement, l’équipe féminine et les moins de 23 ans jouent la plupart de leurs matchs à Leigh Sports Village et les moins de 18 ans jouent à Carrington.

Un pas dans la bonne direction

Cette nouvelle sera bien accueillie par les fans de football après que les Glazer ont été examinés pour avoir fait preuve de mépris pour le stade légendaire.

Lorsque les supporters de Manchester United ont protesté contre la propriété en mai 2021, les supporters, ainsi que Gary Neville, ont souligné le manque d’investissement dans le stade comme une source de colère.

« Vous regardez le club maintenant, ce stade je sais qu’il a l’air bien ici, mais si vous allez dans les coulisses, il est rouillé et pourrissant », a déclaré Neville.

« Le terrain d’entraînement n’est probablement même pas parmi les cinq premiers de ce pays, ils n’ont pas atteint de demi-finale de Ligue des champions depuis 10 ans et nous n’avons pas gagné de championnat ici depuis huit ans. Le terrain autour du terrain est sous-développé, dormant et abandonné, tandis que tous les autres clubs semblent développer les installations et les expériences des fans. »

Swiss Ramble, le blog financier du football, a analysé que United avait dépensé 118 millions de livres sterling en onze ans à cette époque. Cela contrastait avec les dépenses de Liverpool de 278 millions de livres sterling, de Manchester City de 374 millions de livres sterling et de Tottenham de 1,4 milliard de livres sterling.

Les Glazer et d’autres personnalités du club ont promis un plus grand investissement et une coordination était en cours en conséquence. Cette mise à jour semble être un pas dans la bonne direction.

Photo principale

Intégrer à partir de .