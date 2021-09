Manchester United connaîtra-t-il une meilleure saison que Manchester City ? – Vital Football

KW : avis des bookmakers

Manchester United et Manchester City ont toujours été de féroces rivaux. Ils proviennent de la même ville, Manchester, et ont des fans divisés au milieu sur qui soutenir. C’est une querelle en cours, avec de nombreuses insultes lancées pendant la journée de match lorsqu’ils s’affrontent, alors que les rues de Manchester se remplissent de fans de football, tous scandant que leur équipe respective est meilleure. Mais qui aura une meilleure saison cette année ? City remportera-t-il à nouveau la Premier League ? Allez-vous porter le haut rouge ou porterez-vous fièrement le bleu ? Cette revue de bookmakers s’efforce de vous aider à trouver la meilleure équipe sur laquelle parier.

Manchester United

Manchester United, alias les Red Devils, a eu du mal à trouver son rythme depuis que Sir Alex Ferguson a quitté l’équipe en 2013. Ils sont passés par divers managers, dont David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho et maintenant l’ancien joueur Ole Gunnar. Solskjaer. L’équipe est dans la tourmente depuis le départ de Fergie, et aucun nombre de stars n’a pu aider l’équipe avec une Coupe de Premier League ou une Ligue des Champions. L’époque où Manchester United était l’équipe la plus redoutée du football britannique semble officiellement révolue, ou non ? Gardons l’esprit ouvert et rappelons-nous que Manchester United n’a plus remporté de Premier League depuis 2002 et de Ligue des Champions depuis 2008.

La liste des joueurs est là à coup sûr, car des stars comme Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Jadon Sancho, Jesse Lingard, Marcus Rashford occupent le devant de la scène dans presque tous les matchs. La volonté de gagner est-elle là ? À vrai dire, Manchester United a toujours eu la magie, mais l’équipe avait toujours besoin d’encouragements. Pendant le mandat de José Mourinho, l’Élu, l’équipe a perdu match après match, et bien que le manager ait été limogé, était-ce une attitude de vestiaire qui a plongé les Diables rouges au bas de la ligue ? La tendance commune avec Manchester United est le manque de cohérence, quelque chose dont Manchester City ne souffre pas.

Manchester City

Manchester City est l’équipe qui continue de livrer année après année, saison après saison. Par rapport à Manchester United, les Bleus ont moins de victoires en Premier League avec seulement 5 et n’ont jamais remporté de coupe de Ligue des Champions. Pourtant, l’équipe est passée de bonne à excellente. Pep Guardiola, qui a rejoint l’équipe en 2016, a transformé l’Etihad en une centrale électrique. Les Blues ont des joueurs comme Jack Grealish, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne, Rodri et bien d’autres pour renforcer leur jeu et offrir l’un des footballs les plus remarquables de notre époque. Et pour être honnête avec vous, Manchester City est toujours à la hauteur. La saison dernière, ils ont eu un mandat impeccable et ont atteint le sommet de la ligue, arrachant la coupe à la revendication de Liverpool. Et cette saison, Manchester City a été massivement performant ! Cette saison, ils ont gagné match après match dans tous les tournois. Lors des matchs de Premier League, City a marqué 5 buts par match lors des matchs contre Norwich City et Arsenal. Un match de suivi contre Tottenham a vu les Blues remporter une autre victoire, cette fois 1-0. En attendant, City a également des matchs de Ligue des champions à s’occuper ainsi que des matchs de Coupe de la Ligue. Sera-ce l’année où Manchester City a finalement obtenu la Ligue des champions ? Après tout, ils ont perdu la finale contre Chelsea plus tôt cette année.