Manchester United contre Brighton & Hove Albion également reporté

Manchester United a annoncé jeudi après-midi que son match du week-end contre Brighton & Hove Albion sera reporté à la suite de plusieurs cas de COVID-19. Le match est le quatrième (au moment de la rédaction) à être reporté cette semaine à la suite d’épidémies dans divers clubs, entraînant une crise de Premier League Covid.

Le précédent match de Manchester United à Brentford a également été reporté à la suite d’infections initiales. Un communiqué de Manchester United indique: « Manchester United peut confirmer que notre match de Premier League contre Brighton & Hove Albion, prévu le samedi 18 décembre à 12h30 GMT, a été reporté et sera reprogrammé en temps voulu. »

Crise de Covid en Premier League: Manchester United subit le report de son deuxième match

Éclosion dans le camp des Diables rouges

L’épidémie au sein du camp a provoqué la fermeture temporaire du complexe d’entraînement Carrington. Le club a ajouté : « Nous suspendrons également les opérations d’entraînement au football au Carrington Training Complex pendant une courte période pour aider à réduire le risque de transmission ultérieure.

« La santé des joueurs et du staff est notre priorité. Compte tenu du nombre de joueurs et du personnel de soutien devant s’isoler en raison de COVID-19, le club n’avait d’autre choix que de demander que le match soit réorganisé. »

La date de réouverture du terrain d’entraînement aux activités footballistiques n’est pas confirmée. Manchester United est l’un des nombreux clubs à confirmer des cas au sein de son personnel et de ses joueurs. Comme l’a rapporté ESPN, « un nombre croissant de clubs font pression pour un arrêt de la Premier League jusqu’à la nouvelle année pour tenter de faire face à la crise croissante des coronavirus ».

Le report des rencontres intervient alors que la Premier League a signalé un record de 42 cas lors de sa série de tests hebdomadaire.

Le Royaume-Uni connaît actuellement sa plus forte vague d’infections au COVID-19 après l’épidémie de la variante Omicron. Le Royaume-Uni a signalé 78 610 cas mercredi, ce qui est le chiffre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie.

La Premier League confirme son intention de poursuivre la saison

La Premier League a confirmé que le match serait reporté sur son site Internet. La déclaration a en outre révélé: «Tout en reconnaissant qu’un certain nombre de clubs connaissent des épidémies de COVID-19, la Ligue a l’intention de poursuivre son calendrier de rencontres actuel dans la mesure du possible en toute sécurité. La santé et le bien-être de toutes les personnes concernées restent notre priorité.

« Le conseil évalue les demandes de report de matchs au cas par cas, sur la base des règles existantes et des directives de report COVID-19 émises à tous les clubs. »

La Premier League a en outre annoncé qu’elle avait réintroduit des «mesures d’urgence» qui impliquent des tests fréquents, des couvre-visages à l’intérieur et une distanciation sociale.

Le prochain match de Manchester United sera à Newcastle United, en difficulté, le 27 décembre. Les Red Devils ne sont pas impliqués dans les matchs de la coupe EFL de la semaine prochaine après leur sortie au troisième tour contre West Ham United fin septembre.

Les U23 du club devaient affronter Chelsea vendredi, mais cela a également été reporté. La déclaration a révélé: « Le bien-être des joueurs et du personnel de l’Académie étant toujours la priorité absolue de Manchester United, la décision a été prise par mesure de précaution pour donner la priorité à la santé et à la sécurité des deux équipes. »

Les luttes de Manchester United

Manchester United a joué pour la dernière fois lors d’une victoire 1-0 contre Norwich City le 11 décembre. Si le match de Newcastle devait avoir lieu, les hommes de Ralf Rangnick auraient affronté 16 jours sans match. Le manque de forme physique peut affecter les garçons en rouge alors qu’ils cherchent à se rapprocher des quatre premiers.

United a actuellement deux points de retard sur Arsenal, quatrième. Ils sont actuellement invaincus depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer fin novembre. Ils espèrent retrouver leur bonne forme chaque fois qu’ils seront autorisés à jouer. Les hommes de Rangnick affronteront l’Atletico Madrid le 23 février 2022, alors qu’ils cherchent à atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2019.

